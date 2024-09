Fotó: Ihász Martin

A folytatásban Gulyás Péter forgatta a csapatot, kicsit összekapta magát a DKKA, és többször is utat talált a vendégek kapujába, s némileg csökkent a különbség, de 7-11 után pillanatok alatt 7-13 lett az állás, ezért a 20. percben Gulyás már kénytelen volt második idejét kikérni. Miközben próbálta felrázni a csapatot, a B-közép a nagyon régen hallott "Ébresztő" rigmust kiabálta.

A kapuba érkező Wéninger bemutatott több védést, ezekből indulva Kellermann és Gerháth találataival sikerült háromra felzárkózni, 10-13. Ám ez sem hatott nyugtatólag, mert a félidő hajrájában ismét kimaradt lehetőségek, technikai hibák, eladott labdák jellemezték a hazai játékot, ezekből a Szombathely pedig sorra szerezte újabb góljait, a szünetre bizony tetemesre nőtt a Kohász hátránya.

Az öltözőben volt mit megbeszélni, aminek eredménye is lett, mert a második félidő elejét teljesen máshogy kezdte a DKKA. Borgyos két góllal, Oguntoye védéssel kezdett, aztán Sallai is betalált, a 34. percre 16-22-re jött fel a hazai csapat. Somionka második kiállítását góllal büntette az SZKK, de Szalai keze is elsült. Sajnos Borgyost is kiküldték, így egy ideig kettős hátrányba került csapata, de a Szalainak kiosztott pofon után Malovic is a padra ült. Hiába küzdött, vagy inkább küszködöttt az Újváros, hat alá nem sikerült csökkenteni a hátrányt, sőt, 40. percre már nyolc volt, 18-26.

Fotó: Ihász Martin

Utána percekre befagyott az állás, Csatlós védte a hazai helyzeteket, a vasiak meg elrontották támadásaikat. Végül Luchies billentette ki az állást duplájával, a 45. percben pedig már a mínusz ötért mehetett a Kohász - nem volt még veszve semmi. Bár ehhez jó lett volna, ha Aranynak nem véd megint Csatlós. Utána megint több labdája volt ehhez a a vendéglátóknak, ugyanis teljesen megállt a Szombathely támadójátéka, de nálunk ismét jöttek a technikai hibák. Kilenc perc után Malovic törte meg a rossz szériájukat, a hazait meg Paróczy.

Az utolsó tíz percnek hatgólos hátrányban (21-27) vágott neki a DKKA, azaz egyre jobban sürgetett az idő, ha még pontszerzésben reménykedtek. Oguntoye védéseivel ehhez hozzátette a magáét, de gólt szerezni nem tudott, Lakatos belemenése után Kellermann lövését védte Csatlós. A harmadik lehetőségnél pedig Szalai cserélte el magát, ami miatt Gulyás Péter majd felrobbant dühében - két perc és a Szombathely jöhetett támadással, amit góllal fejezett be.