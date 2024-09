Ha a játékban egy kicsit elfáradtak az apróságok, pihenésképpen kedvükre színezhettek is. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

Mindezek ékes bizonyítéka pedig az, hogy immáron tíz éve szolgálják a kisgyermekes családokat Dunaújvárosban. A jubileumot egy születésnapi bulival ünnepelték, amelyen kezdésként az Aba Dojo TAIKO együttes lépett fel egy japán dob bemutatóval. Számtalan ügyességi és kézműves játék, arcfestés, henna, csillámtetkó is színesítette a kínálatot, a vendégek közt egy cicalány is sündörgött, volt tombolasorsolás is, illetve születésnapi torta is. Mindez megannyi mosoly, vidámság és nevetés kíséretében.

Arcfestés, henna, csillámtetkó, ezek ma már elmaradhatatlan programelemek egy családi bulin. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő.

A játszóház vezetői feladatait tavaly nyáron vette át Vidáné Varga Tímea. Mint az a jubileum kapcsán kiemelte, büszkék arra, hogy idén áprilistól már egy fejlesztő pedagógus is segíti munkájukat, a különböző foglalkozásaik alkalmával ily módon is segíthetik a gyerekeket. A működés feltételeit, hátterét a Máltai Szeretetszolgálat biztosítja, illetve a sok-sok önzetlen támogató, akik felajánlásait mindig visszaforgatják újabb és újabb programok megvalósítására. Az a tapasztalat, hogy szeretik a családok a tematikus foglalkozásokat, igény van rá, most például az ősz jegyében tökös kavalkádra készülnek, de természetesen nem marad ki télapós és karácsonyi rendezvény sem a idei kínálatból sem.

- A mi munkánk, küldetésünk, hogy örömöt szerezhessünk a gyerekeknek, számunkra ez a legfontosabb- tette hozzá az intézményvezető.