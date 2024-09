- Másképp látja-e a folyamatokat főigazgatóként, mint igazgatóként?

- Igazgatóként arra törekszik az ember, hogy a saját intézményéért lobbizzon, hogy még csoportot bontson, hogy még órákat generáljon. Főigazgatóként viszont az a feladata, hogy az egész intézményrendszer működését és stabilitását képviselje, és megpróbáljon egyfajta szinergiát létrehozni. Nyilván az igazgatók is próbálgatják, hogy meddig lehet elmenni a saját intézményük érdekében, de mindenképpen egyezségre kell jutnunk.

- Az igazgatói mandátumok meghosszabbítása az ön beiktatása előtt történt. Tehát egy kész csapatot kapott. Mennyire elégedett?

- Elégedett vagyok. Azt gondolom, ez egy jó, szakmailag egy kipróbált igazgatói gárdával dolgozhatok együtt.

- Mit vár el tőlük?

- Tanárként és igazgatóként is mindig az volt a hitvallásom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában. Főigazgatóként is ezért szeretnék dolgozni. Mit értek ez alatt? Még inkább olyan környezetet kell teremteni a gyerekek számára, ahol kényelmesen, tiszta, felújított modern környezetben tanulhatnak. Már be is mutattuk több helyen azokat a kooperációs tantermeket, amiknek a számát még növelni szeretnénk. Szakmai beszélgetéseket, párbeszédeket szeretnék az új pedagógiai módszerekről. Célom, hogy megismerjék ne csak az intézményvezetők, hanem a munkaközösség-vezetők is a pedagógiai és oktatásirányítási elképzeléseimet, és nem titkolt célom az, hogy ezek a gondolatok a tanári szobákban és majd az osztálytermekben is megjelenjenek.