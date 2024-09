Ma lezárul a szavazás az Ökotárs Alapítvány által szervezett az Év fája versenyen, amelyen a Dunaújvárosi József Attila Könyvtár előtti Cimborafára is leadhatjuk ma éjfélig a voksunkat. A döntősökről részletes információ az evfaja.hu/dontosfak oldalon található, és ott van lehetőség a szavazatok leadására is. Nagyon fontos, hogy a Cimborafa története alatt az adatvédelmi tájékoztató jelölőnégyzetét bejelölve kell az "Ez a történet legyen a nyertes! szövegre kattintani az e-mail cím beírása után, majd az e-mail fiókba érkező érvényesítő linkre kattintva válik csak érvényessé a szavazat. Erre mindenképpen figyelni kell, hogy a dunaújvárosi Cimborák fája győztes lehessen. Szavazzunk az utolsó órákban is!