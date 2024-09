A teleobjektívvel készült fotón kicsit közelebbinek látszik az, ami egyébként jóval távolabb van. A két lovas Duna-parti megjelenése önmagában is kuriózum, hiszen ott van a háttérben térségünk egyik szimbólumává vált Pentele híd és a Bárka Étterem „alatti” strand is, amely ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett. Mielőtt azt kérdezik, hogy mit keresnek a lovasok a strandon, nos ők ettől a helyszíntől 2-300 méterre voltak, így mindenki biztonságban érezhette magát.