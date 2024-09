Az alapítvány fontos célkitűzése, hogy minél több érintett gyermek számára biztosítson lehetőséget a fejlődésre, ebben az esetben egy különleges, állatokkal támogatott módszert kínálva. Az SNI-s gyerekek loval aszisztált fejlesztési programjáról Kostyák Esztert az Esőcseppekért Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük.

Kristóf, a képen látható Loren hátán (aki szintén terápiás lóként részt vesz majd a programban) szólalt meg először Fotó: SB

-A lovas fejlesztéseket Müller Zsanett, egy nagyszerű szakember vezeti majd. Zsanett különösen elkötelezett a SNI-s gyermekek fejlesztésében, és folyamatosan képezi magát e téren. A fejlesztés során Zsanett és a lova, Bátor, közvetlenül segítenek a gyermekek egyéni szükségleteire szabott feladatok megvalósításában- mondta el a kuratórium elnöke.

Jázmin a Bátor nevű lóval dolgozik a terápia során Müller Zsanett fejlesztővel Fotó: MTF

Miben segít a lovas foglalkozás az SNI-s gyerekeknek?

- A lovak már évszázadok óta az emberek legjobb segítői közé tartoznak, amit Jókai Mór olyan frappánsan fogalmazott meg: „Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló.” Persze mi nem egyszerűen „lovaglás gyerekeknek” szolgáltatásra hívjuk az érintetteket- hangsúlyozta Kostyák Eszter.

Kostyák Eszter az Esőcseppekért Alapítvány kuratóriumának elnöke legkisebb gyermekével Andrissal és a Loren nevű fejlesztő lóval Fotó: SB

- A lovak különösen hatékony terápiás állatok, mivel rendkívül érzékenyek és intuitívak. A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a tulajdonságok különösen fontosak, hiszen a gyerekek még nem tudják elrejteni érzelmeiket, testbeszédük teljes összhangban van az érzelmi állapotukkal. A lovak képesek érzékelni ezeket az érzelmi jeleket, például a légzés vagy a pulzus változását, és ennek alapján reagálnak a gyerekekre. Ez az érzelmi összhang különleges kapcsolatot teremt a gyermek és a ló között, elősegítve a nyugodt és biztonságos fejlődési környezetet.

A lovak különösen hatékony terápiás állatok, mivel rendkívül érzékenyek és intuitívak, amely tulajdonságok az SNI-s gyerekek esetében különösen fontosak Fotó: SB

A lóval való munka további előnye, hogy a nagytestű állatok tiszteletet és fegyelmet követelnek. Így a gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogyan dolgozzanak együtt a lóval, ami a fegyelmezett viselkedés kialakulásában is segít. Emellett a lovaglás során a gyermekek mozgása, egyensúlyérzéke és koordinációja is fejlődik, ami pozitív hatással van a beszédfejlődésre is. A lóval való együttmozgás így komplex fejlesztést biztosít, amely nemcsak a testi, hanem a kognitív és finommotorikai képességeket is fejleszti.