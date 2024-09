Levelet hozott a posta! Pontosabban egy futárszolgálat egy kisebb csomagot. Otthon mindenki érthetetlenül állt a dolog előtt, hiszen senki, semmit sem rendelt. Mégis a nejemnek névre szólóan érkezett az áru. Kiderült, a feladó az MVM volt, és nem kötelező átvenni, nem kötelező az ezerkétszáz forintos összeget kifizetni. A lényeg: a csomag két száz wattos, két hatvan wattos tizenöt éves élettartalmú LED-izzót és két darab perlátorbetétet, ami jelentősen csökkenti a vízfogyasztásunkat, tartalmaz. Az új idők szellemében örömmel vettük át a csomagot, a hétvégén be is üzemeltük a tartalmát. Most várjuk a számláink összegének csökkenését.