Dunaújváros néhány évtized alatt épült fel, és sajnos ebből következik, hogy hasonló ütemben pusztulnak le a házak is. Néhány éve látjuk, hogy az idő vasfoga nem kedvez a közintézményeinknek lakóházainknak. Omladozó falak, toldott-foldott épület homlokzatok, omlásveszély feliratok vagy akár a behálózott polgármesteri hivatal épülete is azt mutatja, hogy semmi nem tart örökké.

Dunaújváros városháza

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Akár el is fogadhatnánk a tényt, ha nem ebben a városban laknánk, nem ezekben az épületekben élnénk. Egyrészt roppant mód szomorú látni az épített környezetünk enyészetét, másrészt az omladozó épületek balesetveszélyesek, a homlokzati bevonatok hiánya pedig a bent élők életminőségét is veszélyezteti. Viszont ezen házak rendbetétele olyan nagyságrendű pénzt igényelne, amelyeket egy-egy társasház nagy valószínűséggel képtelen kifizetni. Kétrészes cikkünkben a helyzetelemzésén túl a lehetőségeket is igyekszünk számba venni.

Ha baj, van akkor mindenért a tulajdonos felel

A múltkor ünnepelte jubileumát a volt Skála, posztok tömege szólt arról, hogy mennyire csúfosan néz ki az épület a város szívében, de persze nem csak ez az épület kerülhet górcső alá, hanem számos közintézmény és lakóház is.

Dunaújváros Skála áruház

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Hiába van a központban, hiába látja mindenki a Kovács Zsolt, osztályvezető a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályáról az alábbiakról tájékoztatott bennünket.:

„Az épületek állagromlásából adódó jókarbantartási kötelezettségek elsősorban a tulajdonosokat terhelik, akik a kötelezettség elmulasztásából adódó balesetek miatt anyagi-, valamint büntetőjogi felelősséggel is tartoznak.

Az jókarbantartási feladatok elvégzésének kikényszerítésében a hatóság kiemelt figyelemmel jár el a közvetlen élet- és balesetveszéllyel fenyegető esetekben. A hatósági kötelezés irányulhat az ingatlan szakértői vizsgálatának elvégzésére, meghatározott építési tevékenység elvégzésére, valamint életveszélyes, balesetveszélyes esetekben az épület használatának megtiltására, esetleg a veszélyes környezete lezárására is. A kötelezettség nem teljesítése esetén a hatóság a kötelezésben előírtakat hatósági végrehajtással kötelezett terhére elvégezteti.