Leomló házfalak nyomában 2. -Honnan lenne a felújításokra pénz

Városunk néhány évtized alatt épült fel, és sajnos ebből következik, hogy hasonló ütemben pusztulnak le a házak is. Néhány éve látjuk, hogy az idő vasfoga nem kedvez a közintézményeinknek lakóházainknak. Omladozó falak, toldott-foldott épület homlokzatok, omlásveszély feliratok vagy akár a behálózott polgármesteri hivatal épülete is azt mutatja, hogy semmi nem tart örökké.

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy rendelkezések szólnak arról, hogy a kormányhivatal balesetveszélyes helyzetekben kötelezheti az ingatlanok tulajdonosát a helyre állításra. A leomlott állapotú üzletek, boltok, irodák, vagy irodaházakra az önkormányzat írhat elő jókarbantartási kötelezettséget. Ám azt is megtudtuk, hogy eleddig ezzel a jogukkal, még nem éltek.

Az épületek egy része vállalkozóké, vállalkozásoké, de vannak hasonlóan rossz helyzetben lévő társasházak is. Amelyeknek a házak érték- és állagmegóvása szinte alig megoldható feladat.

Súlyos milliók kellenének

Illyés Tibor építési vállalkozó. Rengeteget dolgozik Dunaújvárosban társasházaknak, lakásszövetkezeteknek:

Fotó: GABOR HAVEL PHOTO

- Többnyire tetőszerkezetek felújítását rendelik meg tőlünk, de emellett elöregedtek a homlokzatok is, potyognak le a vakolatok, homlokzati díszek darabjai, és az erkélyek többsége is veszélyes állapotban van. védelem alatt álló épületeket gyakorlatilag nem lehet szigetelni. Elengedhetetlen ezek helyreállítása, mert roppant balesetveszélyesek. Ráadásul a védelem alatt álló épületek felújítása sokkal drágább, hiszen nem akármivel dolgozhatunk, vissza kell nyúlnunk az építésük idején használt speciális anyagokhoz is.

- Egy ilyen felújítás mennyire jön ki?

- Nagyságrendileg egy egy erkélynek a felújítása, ha még járólapozunk is, körülbelül darabonként 140 és 160 ezer forintba kerülnek munkadíjjal együtt.

- A homlokzatok?

- A homlokzatok általában ilyen 5-6 ezer forintra jön ki négyzetméterenként. Drágítja a felújítást, hogy régebben nem sajnálták az anyagot, és valahol 3-4-5 centis vakolatot képeztek, és akkor gyakorlatilag az épület egységes kinézete miatt ehhez kell nekünk is igazodni.