A neves konyakpárlók több évtizedes, vagy akár évszázados tételei a világ legdrágább italai közé tartoznak, különösen azok, amelyek a 19. századi nagy, európai filoxéra-járvány előtti időkből származnak. Ezek között van néhány olyan palack, amelyeket árveréseken vásárolnak meg gyűjtők, néha hihetetlen összegekért.

A világjáró whisky

A másik „világjáró” a whisky. A legismertebbek közé a skót, az ír, az amerikai (bourbon) és a kanadai változatok tartoznak. A whisky alapanyaga gabona, amely lehet árpa, rozs, búza vagy kukorica, amelyet erjesztenek, desztillálnak, majd fahordóban érlelnek. Az érlelés során a whisky íze rendkívül gazdaggá válhat, a füstös, karamelles, vaníliás és gyümölcsös jegyek dominálhatnak. A skót whisky például gyakran füstösebb, míg az ír whisky lágyabb, a bourbon pedig édesebb, mivel főként kukoricából készül.

A whisky világszerte kedvelt ital, különösen az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Japánban.

Ezek között is vannak kiemelten ritka, és ezért drága tételek, a konyakhoz hasonlóan a whisky is feltűnik időnként a nagy aukciós házak árverésein – sok esetben lélegzetelállító kikiáltási és még ennél is magasabb értékesítési árakon.

A sort a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen a Karibi-szigetvilágban népszerű rumoktól a Balkánon és Izraelben népszerű változatokon át egészen Ázsiáig mindenhol vannak különleges példák. Vagyis van mit felfedezni, van mit megkóstolni.

Forrás: agrarszektor.hu