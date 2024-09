Balesetek és fertőzések megelőzése

Az árvíz fokozottan balesetveszélyes, fulladásveszélyes helyzet. A mederből kilépő víz az elöntött területekről hulladékot, trágyát, szennyvizet moshat be, ezért növekszik a fertőző kockázat is. Elsősorban a hányásos, hasmenéses betegséget okozó kórokozók fordulhatnak elő az áradó vízben, de akár hepatitis A fertőzést is okozhat. Elárasztott területen csak a védekezésben dolgozók tartózkodjanak, az árvízen csónakázni, abban pancsolni vagy játszani, elárasztott strandokon fürödni veszélyes és tilos. A védekezésben dolgozók esetén is fontos a megfelelő védőruházat és a munkavégzés végeztével, étkezés előtt, mosdóhasználat előtt (és után) a kézmosás, kézfertőtlenítés. Kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban is kapható, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ engedélyével rendelkező kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Abban az esetben, ha a kézen szennyeződés is látható, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Abban az esetben, ha víz nem áll rendelkezésre, valamint láthatón szennyeződés nincs a kézen, úgy az alkoholos kézfertőtlenítő szerek alkalmazása ajánlott. Készítményektől függően a kézfertőtlenítési idő 0,5-1,0 perc. Az alkalmazott készítmény használati utasításában előírt kézfertőtlenítési időt mindenkor be kell tartani.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ivóvíz

Fotó: Pesti Tamás

Az elöntött területen vagy azok közelében levő magánkutak sem ivásra, sem háztartási célokra (fürdés, mosás, mosogatás) nem használhatók. A kiugróan magas árvízszint közműves ivóvízbázisokat, vízműtelepeket is veszélyeztethet, de ezt az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóságok folyamatos ivóvízvizsgálatokkal nyomon követik. A vezetékes ivóvíz biztonságosan használható, amíg a népegészségügyi hatóság nem ad ki korlátozó rendelkezést (pl. forralási utasítást.) A kutakat az árvíz levonulását követően használat előtt fertőtleníteni kell.

Ásott kút fertőtlenítése: A kútban lévő vízmennyiség minden köbméterére 100 ml Na-hipoklorit 90, vagy 200 ml Hypo oldatot kell alkalmazni. A kiszámított Hypo mennyiségből vízzel oldatot kell készíteni, majd az oldatot a kút belső falán kell végigfolyatni. A fertőtlenítőszerrel kezelt kútvizet 24 óráig kell állni hagyni, majd a kút vizét ki kell szivattyúzni. Abban az esetben, ha ekkor érezhető a klórszag, a fertőtlenítés megfelelő volt, ha nem érezhető a klórszag, a kút fertőtlenítését kétszeres mennyiségű fertőtlenítőszer oldattal meg kell ismételni.