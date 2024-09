Az esemény 16 órakor kezdődött, és a nap központi üzenete a kultúra és a közösség egysége volt. A rendezvényt Terekiné Rendes Éva, az egyesület elnöke nyitotta meg, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a Polgári Nap létrejöttéhez, és kiemelte a közösségi összefogás fontosságát Rácalmás életében. Hangsúlyozta, hogy az esemény célja nem csupán az, hogy szórakoztassa a résztvevőket, hanem hogy lehetőséget adjon az embereknek arra, hogy újra kapcsolatba lépjenek egymással és erősítsék a helyi összetartozást.

Fotó: Laczkó Izabella

Terekiné Rendes Éva hírportálunknak adott interjújában elmondta: „Idén Hűvösvölgyi Ildikó irodalmi estjét láthattuk. Csodálatos volt. Nagyon örültem, hogy a művésznő elfogadta a meghívásunkat, mert azt gondolom, amellett, hogy rendkívül elismert, egy nagyon különleges személyiség. Már maga a kapcsolattartás is megtisztelő volt számomra.”

A szervező hozzátette, hogy az est zenei része is kiemelkedő volt: „A rövid átállást követően Csuhaj-Barna Tibor és Lakatos Ágnes, a Voice and Bass két jazzművésze lép fel. Mindketten doktoráltak a saját tudományukból, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensei. Járják a világot Japántól Dél-Amerikán át Izraelig és Dél-Koreáig, és most elhozták műsorukat Rácalmásra is.”

A program kiválasztásáról Terekiné elmondta: „Hagyománnyá vált a Polgári Nap, amit két évvel ezelőtt kezdtünk el. Minden évben ilyenkor, kora ősszel rendezzük meg, és ez a Polgári Egyesület egyik legnagyobb rendezvénye, amelyet a kezdetektől szerettük volna a színvonalassá tenni. Eperjes Károly volt az első vendégünk, aki mindjárt megadta az alaphangot. Következő évben Csókay András idegsebész volt a vendégünk, most pedig Hűvösvölgyi Ildikó. Ezzel azt a kitűzött célt valósítjuk meg, amit mi, az egyesület tagjai elgondoltunk.”

Fotó: Laczkó Izabella

A célokról Terekiné így fogalmazott:

A legfontosabb az értékek közvetítése, különösen a polgári értékeké. Ebben a zajos és sokszor őrültnek tűnő világban a csendes, józan többséget képviseljük. Ez számunkra a legfontosabb.

Az első előadó, Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész, egy különleges, bensőséges hangulatú műsorral kápráztatta el a közönséget. Kaleidoszkóp című előadása lírai pillanatokat idézett fel, amelyek a nézők szívét mélyen megérintették. Az előadásban megjelenő érzelmi sokszínűség, a humor és a dráma tökéletes egyensúlya tette emlékezetessé ezt a műsort.