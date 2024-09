Figyelmetlenségek a mindennapokban – fontos üzenet a szülőknek

Jobb Gyula polgármester kiemelte, hogy rendkívül hálás az odafigyelő szülőknek, akik igyekeznek betartani az önkormányzat és a tantestület közlekedési iránymutatásait. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az iskola felújításával és az új bölcsőde megépítésével számos új parkolót alakítottak ki. De az elmúlt időszakban történt helyszíni bejárásai során tapasztaltak alapján még az új parkolók sem elégségesek a problémák megoldására. Bár további parkolók kialakítására és a közlekedési helyzet megoldására is készített a meglévő tervek mellé koncepciót, amely azonban a választópolgárok akaratából nem került az önkormányzat berkein belül, így a szükséges forrás biztosítás is kétséges a kellő támogatások nélkül.

Arra is figyelmeztetett a polgármester, hogy a közlekedési morál még mindig számos kihívással küzd, főleg a reggeli rohanás idején. „Nagyon fontos, hogy a szülők fokozottan figyeljenek egymásra, mert így figyelnek a gyerekek biztonságára is! Erre nincsenek szabályok ” – mondta Jobb Gyula. A polgármester konkrét példát is említett: „Három üres parkoló volt, és mégsem álltak be, hogy szabad legyen az út, vagy megálltak az úton, hogy kitegyék a gyereket, miközben egy anyuka épp ki akart tolatni a parkolóból. Természetesen nem tudott.” Jobb Gyula hozzátette, a körzeti megbízott rendőrt kérte az intézmények előtti jelenlétre és a közterület-felügyelőt is a reggeli rendfenntartáshoz irányította.

Az intézményvezető véleménye

Rendné Pocsai Izabella a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde főigazgatója szerint a reggeli csúcs sok szabálytalansággal jár. Arra kér minden közlekedőt, hogy a biztonságos közlekedés érdekében tartsa be a szabályokat és ne hajtsanak be az óvoda területére, továbbá a közlekedés segítése érdekében a helyszínen jelenlévő közterület-felügyelőt, úgy is mint hivatalos személyt és kéréseit tartsák tiszteletben.