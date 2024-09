- Az év második felének első híres és nagy létszámú eseményünk a szüreti felvonulás, amivel a település jelentős részét bejárjuk és azokat is szórakoztatni tudjuk, akik valamilyen okból nem tudnak részt venni az azt este követő szüreti bálunkon. Nálunk az is rendhagyó dolog, hogy a lovas kocsikon útra kelt, népviseletbe öltözöttek mellett az utcára sereglő emberek is besegítenek a nótázásba és esetleg táncra is perdülnek. Valószínűleg az idén is számíthatunk a szíves vendéglátásukra.

Fotók: Balogh Tamás

Aprólékos tervezés és szervezés

- Ez minden részletre érvényes, például az említett utcai vendéglátásra is. A feladatokat megosztottuk, mert a lebonyolítás másképpen nem lehet eredményes. A siker jegyében számítok a tavalyi szervező csapatra, akik már nagy rutinnal tudják a felmerülő feladatokat megoldani.

Kint és bent

- Vannak tennivalóink a felvonulással és a Művelődési Ház bálra – vacsorára való előkészítésében is. Így például rendkívül sok tennivalónk lesz a dekoráció és a vendégfogadás dolgában is. Nagy figyelmet fordítunk a biztonságra, hiszen nagy létszámú „csikós” követi a menetet, mások pedig lovas kocsival teszik meg a távot. Mozgásban lesz az egész csapat, fontos, hogy balesetmentesen, jókedvűen tudjuk zárni a napot. A lovaskocsisokat Horváth István fogja össze. Nála lehet jelentkezni és ő fogja megszabni a többiek számára az útvonalat, a tempót és a megállók számát és az ott töltendő időt. A helyzetet csak bonyolultabbá teszi a várhatóan sokfelől érkező, nagy létszámú lovasok részvétele. Bízunk abban, hogy ők is felelősen töltik náluk az idejüket!

A báli programról

- Az est főszervezője a Györki Lilla, aki az ülésrendet állítja össze és fogadja az esti programra való jelentkezéseket. A szervezésben, a jelentkezések fogadásában szerencsére segít nekünk a Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Tábiné Nyúl Gabriells is. Szerencsére számíthatunk Farkas Imre polgármester úr rutinjára és az eddigi tapasztalataira is.

Korhatár nélküli együttműködés

- Nagyon lelkes és hatékony az ifjúsági szervezetünk tagsága. Ám az egész falu közösségét érintő események lebonyolításánál mindenki másra is örömmel számítunk, mert attól lesz igazán közös egy hasonló esemény. Erre jó példa az is, hogy a báli vacsorát a hagyományőrző egyesület fogja elkészíteni. Mi előszállásiak mindig is híresek voltunk a jó célokért való összefogásunkról. Bízok benne, hogy ez a jövőben is így fog történni.

