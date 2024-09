Árvíz 51 perce

Kisapostagon ma este és holnap tetőzik!

Nincs ok az aggodalomra, de azért komolyan kell figyelni. A dunai áradás továbbra is kiszámíthatatlan. Nagy Attila polgármester folyamatosan kommunikál a település közösségi oldalán, ahogy a szombati tetőzés idején is. Nem feledve megköszönni azt a hatalmas támogatást, amit a falu kapott az elmúlt napokban.

Horváth László Horváth László

Fotó: Nagy Attila

Kedves Barátok, Ismerősök! Ígéretemnek eleget téve jelentkezem a Duna-partról! Jelenleg 20 fő tűzoltó, 7 fő polgárőr, 1 fő vízügyi szakember, 3 fő a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros, 4 fő az önkormányzat részéről végez feladatot a helyszínen. Váltásban további 28 tűzoltó, 20 fő önkéntes tűzoltó és 9 fő polgárőr teljesít feladatot a mai napon. A szakemberek előrejelzése alapján ma este, éjszaka tetőzik a Duna. Kb. 15 cm vízemelkedés várható. Ismét szeretném megköszönni a sok finomságot, üdítőt, kávét, süteményt, édességet, pogácsát, ellátmányt, amivel a védekezők ellátását ki tudjuk egészíteni! Bízom benne, hogy sikeres lesz a védekezés. Ha szerencsék lesz, akkor a jövő hét végére a rendrakással is végezhetünk! Fotók: Nagy Attila

