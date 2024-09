Miért volt szükség ezekre a beruházásokra?

– Bár Kisapostag nem nagy település, mégis jelentős autós forgalom halad át rajta. Gyalogjárda a főúton csak a volt Hungária presszóig tartott, onnan a 6-os útig eddig nem volt kiépítve. Régi tervet valósítottunk meg azzal, hogy a járdát meghosszabbítottuk. Nevezhetnénk ezt adósságnak is, hiszen tartoztunk ennyivel a gyalogosan közlekedőknek, hogy biztonsággal tudjanak eljutni a falu egyik részéről a másik felé. Most egészen a 6-os úti külső buszmegállóig tart az akadálymentes járda, így a kerekesszékkel, vagy babakocsival közlekedők is örömmel tudnak használni.

Fotó: Körmendi Erzsébet

A közlekedésbiztonságot növeli, hogy a főutcán két gyalogátkelőhelyet is telepítettünk a gyalogjárdához kapcsolódóan. Az egyik a Petőfi és Kossuth utcai kereszteződésnél, ismertebb nevén a Teca boltjánál, a másik pedig az első buszmegállónál, hogy a felújított buszöblöt biztonsággal lehessen megközelíteni.

Fotó: Körmendi Erzsébet

A gyalogátkelőhelyeknél új köztéri lámpákat is telepítettünk, hogy este is biztonságos legyen a közlekedés. Ez a beruházás egy összetett projektnek az egyik eleme volt, amelyet az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatott az Élhető települések című pályázatban. Ennek részeként a Széchenyi utcában megoldódik a csapadékvízelvezetés, ami egy óriási probléma volt, de szárazságtűrő növényekkel telepített parkokat is létesítettünk.

A fejlődés ugyan kívánatos, de az azzal járó felfordulás már nem annyira. A lakosság nem elégedetlenkedett?

– 2024. március 20-án ünnepélyes keretek között raktuk le a projekt alapkövét, azon a héten elindultak a munkálatok és bár már látjuk a végét, a lakosság részéről kértük és most is kérjük a türelmet. Szerencsére elmondható, hogy a kisapostagiak nagyon pozitívan álltak a beruházáshoz, látták, tudták, hogy jó dolog készül. Ezért elvétve találkoztunk csak kritikus mondatokkal. A projektben érintett ingatlanok tulajdonosai is türelmesek voltak. Pár reklamációt kaptunk csak a kivitelezéssel kapcsolatban, amelyet a kivitelező cég orvosolt is.

Fotó: Kállai Félix

Mikor veheti birtokba a lakosság az elkészült utcákat, tereket?