Csütörtökön írtuk, emberi számítás szerint szinte mindent megtettek a kisapostagi és a baracsi Duna-szakasz veszélyeztetett területeinek védelmében, hogy károkozás nélkül vonulhasson le az árhullám. Az előzetes információk alapján szombat estére és vasárnapra várható a Duna tetőzése a térségben. Az önkéntesek munkája már befejeződött. Jelenleg a katasztrófavédelem hivatásos állománya teljesít figyelő, probléma esetén gyors beavatkozó szolgálatot. Péntek késő délután lapunk is felkereste a már korábban bemutatott területeket, vajon mi a helyzet? Mennyit emelkedett a víz? Találkoztunk a Magyar Televízió M1-es stábjával is, akik élő adásban jelentkeztek be a helyszínről Nagy Attila Kisapostag polgármesterét állítva interjú elé. Ezután a Bárka vendéglőhöz vezetett utunk az átfolyó vízen keresztül. Itt Törjék Szilveszter tulajdonos kalauzolt bennünket, milyen védelmi megoldásokkal készültek a vízbetörés ellen. Hat zsompszivattyú gödröt készítettek, ha mégis átcsap a víz a homokzsákokból alkotott gáton. Az objektív számítások szerint csak a feléig ér majd a víz szintje. A vendéglő még szárazon állt, de már nagyon közel volt az ár. Az erdő felőli oldalon az egyik gödörben meg is jelent a víz. A Bárka épületét elhagyva – persze ez is csak nagy terepjáróval volt lehetséges, gyalog már nem – csónakba pattantunk, és az erdő fái között óvatosan lavírozva kihajóztunk a Dunára. Utunk során teljes képet kaptunk a víz felől. Egészen a rakodó területéig felhajózva nézhettük az áradás mértékét a part mentén.

Visszatérve a partra meglepő volt az a nyugalom és béke, ami a környéket uralta. Mintha nem is lenne itt semmi baj. Csak az úton egyre jobban átfolyó sodrás és a fák között feltörő buzgárok jelezték: árvíz van!