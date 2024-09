Szerda kora délután kerestük fel újra a község árvíz-veszélyeztette területét, ahol már igen komoly előkészületeknek lehettünk tanúi. Ezúttal azonban nemcsak a helyzetjelentést tárjuk olvasóink elé, hanem megpróbáljuk azt a hangulatot is, amit a lezárt részen, a műveleti területen tapasztaltunk az árvízi munkákat végzők között.

Igarról érkezett segíteni az önkormányzat csapata Molnár István polgármester vezetésével

Fotó: Horváth László

Elsőként a Bárka vendéglő csónakkiemelő részénél álltunk meg. A helyszínen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy rendben zajlik a védekezés az árvíz által veszélyeztetett partszakaszon. Nagyon együttműködőek a védekezésben résztvevő civilek, hivatásosok és önkéntesek egyaránt. Nem meglepő számára, mekkora összefogás tapasztalható a helyi emberek és a környékbeli falvak részéről, hiszen a baj esetén mindig vállvetve küzdenek a régió lakói. Varga Gábor külön kiemelte Nagy Attila polgármester szerepét az irányításban, a védekezési munkák megszervezésében, a koordinálásban. Varga Gábor után az említett faluvezetőt, Nagy Attilát kérdeztük a védekezés állapotáról, akinek véleménye szerint előrehaladott állapotban vannak. Csütörtökre a végleges védmű is el fog készülni. Nagyon jól és hatékonyan dolgoztak az önkéntesek. Önkéntes tűzoltók, katasztrófavédők, illetve a vízügyi szakemberünk instrukciói is megfelelőek voltak. Mindenkinek köszöni a pozitív hozzáállást. A pillanatnyi helyzet áttekintését követően találkoztunk az igari önkormányzattól érkezők csapatával is, akik éppen ebédidős pihenőjüket tartották. Vezetőjük, Molnár István polgármester kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy őket is már többször elöntötte a villámárvíz. Ismerik azt az érzést, amikor jön a víz, ezért döntöttek úgy, hogy eljönnek segíteni. Az első szóra mindenki igent mondott.

Bicske és Kápolnásnyék önkéntes tűzoltói is a gáton

Fotó: Horváth László

Utunk folytatásában a Panoráma út elején kialakított ebédeltető sátornál pihenő, ebédelő emberekre találtunk. Nem véletlen, mivel érkezésünk előtt pár perccel vetett horgonyt Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, és a már korábban közzé tett hírünk bográcsos eredményét osztotta szét Márkli Jánossal, Kisapostag alpolgármesterével. Az ebédeltetés közben feltűnt, hogy a helyszínen bontott zászlót a Fejér Vármegyei Vöröskereszt Szervezet Dunaújváros területi képviselete is Feth Katalin vezetésével. Katalin elmondta, jelenleg elsősegélypontot üzemeltetnek, melyben kisebb sérülések, sebek helyszíni ellátása történik. Illetve segítik a különböző adminisztrációs, szervezési és ellátási feladatokat.