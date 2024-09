Árvízi körutunkat az Alsó-Dunaparttal kezdtük, ahol egyelőre(!) nem tűnt rémisztőnek a helyzet, bár a part menti út több szakaszon víz alá került már akkor. A Horgászbüféhez vezető utat már lezárták a vészhelyzet miatt, behajtani tilos tábla és kordon fogadja az arra járókat. Nem véletlen, hiszen a faház mögött és előtt is már ott hullámzott a víz. A Horgásztanyát ily módon már meg sem lehetett közelíteni, bár a Szalki-sziget felőli oldalról még a közelébe lehetett jutni, azonban a frissen felújított térkövezés és a magaságyások is a Duna fogságában voltak. Abszurd látvány volt a felszereléssel megrakottan billegő csónak azon a részen, ahol normális esetben autók parkolnak.

2024.09.20. A Duna vízállása Dunaújvárosban pénteken

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Szabadstrand az útról nézve is elképesztő látvány, de a kemping felőli oldalról nézve már talán ijesztőnek is mondható, hiszen ahol a szemünk a Parázs-Varázs, az augusztus 20-i rendezvények, vagy éppen a Rockmaraton látványát szokta meg, ott most a Duna hömpölyög és kacsák úszkálnak békésen. A Nagy-Duna partján a vízszintmérőnek már csak a teteje kandikál ki a vízből, vélhetően estére már az is eltűnik a felszín alatt, készítői nem számítottak ekkora áradásra egykoron. Az egykori kompkikötőnél már a teljes lejtős rész víz alatt volt ottjártunkkor az aszfaltozott útból, de a Halászcsárda pénteken délelőtt még zsákokkal körberakva, viszont még teljesen szárazon várt sorsára. Nem úgy a Tortuga Bár, aminek az alsó része már ekkor víz alá került, igaz az egyik tartóoszlopán bejelölt 7 méteres magasságtól még messze volt a vízszint, pláne a 2013-as 752 centimétertől. Az előrejelzések szerint az akkoritól a mostani áradás nagysága elmarad, már 682 centiméterre becsülik a tetőzéskori magasságot.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szerettük volna egy videós tudósításban megmutatni azokat a területeket is, ahová száraz lábbal már nem lehet eljutni, de annak ellenére nem sikerült megvalósítanunk, hogy ebben készséges partnerünk lett volna a Közép-Dunai HVDSZ halászati őr szolgálata, csakúgy, mint a Dunaújvárosi (kikötői) öböl, valamint Felső-öböl (Szabadstrand) halászati őrszolgálata is, ugyanis a Duna vízszintje olyan magas értéket ért már el, amely teljes hajózási tilalommal jár, így már ők sem hagyhatták el a kikötőt.