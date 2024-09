Félnapos jótékony célú akciójukról adott hírt több fórumon egy nem olyan régen új helyre költöző vállalkozás. Örömmel számoltak be a közösségi fórumukon arról, hogy nagyon sokan igénybe vették az ingyenes akciójukat. Ám felháborodtak azon, hogy megjegyeztük, ez még reklámnak sem rossz. Pedig nem kellene tiltakozniuk. Ugyanis semmit nem von le egy adakozás értékéből, ha közben a vállalkozás működését is erősíti. Így nem lesz kisebb értékű az az adomány sem, amit a nagyvállalat adott a rászorulóknak az iskolakezdésre, pedig közben népszerűbbek is lesznek. Ha ez nem így lenne, akkor nem vállalkozást, hanem jótékonysági egyesületet alapítottak volna.