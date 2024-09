Pontosabban a sors terelgette ennek a csodálatos szakmának az irányába. Előszállási lányként egészségügyi szakközépiskolában végzett, bölcsődében szeretett volna elhelyezkedni, de nem volt szabad álláshely abban az időben ezekben a kisgyermeknevelő intézményekben. Viszont a szomszédos település, Nagykarácsony iskolájának és óvodájának igazgatója ajánlott számára állást, így került az ottani óvodába.

Az előszállási Jézsóné Németh Éva negyven éve dolgozik óvónőként

- Olyan útmutatást, iránymutatást, alapokat kaptam, amely végigkísérte az egész életemet, és nagyon megkönnyítette a további utamat. Huszonnégy évet töltöttem a nagykarácsonyi óvodában, amely fantasztikus, gyermekközpontú közösség. A papi kúriából lett kétcsoportos óvodánkban egymásba nyíltak a csoportok, családias, kedves épület volt a falu szélén, bejártuk az erdőt-mezőt, barangoltunk, olyan természetközeli élményeket kaptam, ami örökre belém ivódott. Amikor csak tehettem, biciklivel tekertem át Előszállásról Nagykarácsonyba, és ez sokat adott nekem. Út közben, ha találtam egy elpusztult pillangót vagy bogarat, akkor azt felvettem, elvittem a gyerekeknek. Semmilyen varázslatot nem csináltam, de a látvánnyal és a köré kerekített történettel sikerült elvarázsolnom az óvodásaimat. Így alakult a személet, szokták is mondani mosolyogva a szülők, hogy nem verhetnek le egy pókot a sarokból, ki kell vinniük a lakásból a szabadba és elengedni, mert az óvó néni ezt mondta. Néha kaptam is egy fél vödör káposztalepke-hernyót vagy egy cserebogarat, gilisztát, amit a legnagyobb elismerésnek vettem, hiszen ez annak a jele volt, hogy sikerült átadnom a gyerekeknek azt a fajta szemléletet, amit képviselek. Nem nagy szavakkal, hanem a bogarászással, azzal, ha a virágot nem letéptük, hanem csak megnéztük. Megismerhettük a fenyőerdőt és a lombhullatót, jártunk gyurgyalagtelepen, elmentünk a tehéntelepre, és mindent megadtunk a gyerekeknek, amit csak egy falusi óvoda adhatott abban az időben. Évtizedekkel ezelőtt csak érintőlegesen kellett a háziállatokkal foglalkoznunk, hiszen otthon vagy mamának, szomszédnak, rokonnak voltak sajátjaik. Most nagy kuriózum, ha el tudom vinni a gyerekeket olyan falusi házhoz, ahol háziállatokat tartanak. A gyerekek több ismerettel rendelkeznek a tenger élővilágáról vagy a dzsungelről, mint a tyúkokról, mert azokról látnak természetfilmeket, de háziállatokról nincsenek műsorok.