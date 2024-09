Népszerű volt a „Mentsük meg a világot!

– Ezt a kreatív játékot mi fejlesztettük ki és a környezetvédelemről szól. Hatalmas kockával kell dobni egy ugrálós társasjátékban, és közben az említett kérdésekre kell válaszolni – ajándékokért.

Dobd le és helyezd magad kényelembe!

Lehet, hogy mára ez volt az egyik üzenetetek? Sok kellemes zugot találhatunk ezen a helyszínen.

– Igen, mert ezt mi egy pihenő és szabadidőparknak terveztük meg. Nyilván nem csak fesztiválok, hanem mindenféle típusú rendezvények lesznek itt.

Egy kicsit jobbá tenni a mi világunkat. Ez a célja a mi csapatunknak. Most egy ingyenes rendezvényt csináltunk, ami egy befektetés, ami rendkívül sok munkával járt és „X” forintba került, de nem sajnáltuk. Ami még ennél is fontosabb, hogy az esemény előtti napon reggel nyolctól – éjfélig az én kollégáim itt voltak és egy olyan menetet toltunk le, hogy az példátlan. Ők ilyen lelkesek. Nekik is szeretném ezt azzal meghálálni, hogy sikerre visszük a következő fesztivált is, mert megérdemlik A másik oldal sikere pedig az, hogy majd örülnek a produkciónak az emberek.

Fotó: Balogh Tamás

Az egy dolog, hogy nekem két vérhólyag fakadt ki a tenyeremen, mert lapátoltam. Szerintem az nagyon fontos, hogy a vezető mutasson példát. Egy vezető nem attól jó, hogy folyamatosan irányít, hanem attól, hogy ha kell, megfogja a munka végét is. Mindig is szerettem dolgozni, és egy jó célért pedig különösen.

Fotó: Holczer Tibor

Gyönyörű modern álmokat szősz, ma pedig a tutira mentél: Meghívtad a harmincnégy éves Irigy Hónaljmirigyet!

– Hát igen, de gondoltuk, hogy őket szeretik az emberek. Egy olyan zenekart szerettünk volna hozni, akik viszonylag egyszerű fellépési körülmények között is show-t tudnak csinálni. Nem kellett hozzá nagy színpadot építeni, ami nyilván egy gazdasági megfontolás is volt, de egyébként is szeretem őket.