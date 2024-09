Akkor kivitelezők úgy látták a szeptemberi iskola kezdésre elkészül a jégcsarnok. Korábban már beszámoltunk arról is, hogy az új létesítményben találhatunk majd görhoki-pályát (inline) és egy metodikai központot is. A létesítmény az Angels Női Jégkorong SE otthona lesz.

Jégcsarnok: TAO-támogatásból valósul meg

Fotó: Laczkó Izabella

Jégcsarnok

Az egyesület a beruházást TAO-támogatásból valósítja meg, a kivitelezést az Amper 99 Kft. mint fővállalkozó és a DVN Építő Kft. végzi.

Igaz, újabb csúszás történt az átadásban, de már látszik az alagút végén a fény. A csarnok kívül-belül rendezett formát mutat, a kiszolgáló létesítmények is rendelkezésre állnak.

Halász Ákos, az Angels NJSE egyik alelnöke elmondta, hogy ő már régen látta, hogy az első átadási határidő megállapítása, a július vége egy kicsit elhamarkodott volt, de most már ő is úgy gondolja, hogy októberben meglesz az átadás.

– A metodikai központ gyakorlatilag kész, az inline-pálya is használható, már bajnoki fordulókat is rendeztünk rajta. A jégpálya palánkszerkezete is elkészült, már csak a palánkot kell felszerelni. Elektromos téren vannak elmaradásaink, mivel saját villanyórát kértünk, de ha minden papírunk, engedélyünk rendben lesz, akkor már szinte azonnal készíthetünk jeget. Persze vannak még műszaki hiányosságok, például nem megoldott a melegvíz-ellátásunk. Szeretnénk, ha októberben már lenne a jegünk. Már csak azért is, mert két hét múlva indul az Andersen

Liga.

És nemcsak a beruházás foglalja le az Angels NJSE vezetőit, hanem a háttérmunka is. Ennek egyik eredménye, hogy együttműködési megállapodást kötött a közelmúltban a Dunaújvárosi Egyetem és az Angels Női Jégkorong Sportegyesület. Ennek lényege: a megállapodásnak köszönhetően a DUE új testnevelési órákat rögzít a mintatantervekbe (korcsolyaoktatás, jégkorong képzés), az Angels Női Jégkorong Sportegyesület ösztönzi a sportolói továbbtanulását a Dunaújvárosi Egyetemen, valamint a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói és oktatói számára szabadkorcsolya és görkorcsolya lehetőséget biztosít. Vagyis nemcsak a létesítmény fejlesztés területén néznek előre az Angels vezetői, hanem a játékosok nevelésében is.