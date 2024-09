- Drámai fordulat...

- Az előzőt elvitték az elvtársak, a tehén is odalett, a borjút pedig átvitték a szomszédba, ott vágták le, persze maguknak és nem nekünk. Ezért aztán nagy keservesen mindent elölről kellett kezdeni. Minden sikerült. Kaptunk nyolc hold földet, azon kívül három már volt nekünk, ahogy egy nagy szőlőnk is. A Fater elment Pestre (gyalog, de úgy is jött haza) mert ott vett a vásárban egy lovat, amit úgy vezetett haza. A biztonság miatt csak éjszaka vonultak, aztán egyszer, csak haza értek.

- Az iskola után

- Először itthon dolgoztam, aztán már elmenten a masinához (aratás után a cséplőgéphez) háromnegyed részesnek, két alkalommal. Utána egy kicsit tengő-lengő időszak következett, majd Ménesmajorban a gazdaságban dolgoztam '54-ig.

Tizennyolc évesen már eljártunk a bálokba és moziba is Dunaföldvárra. Oda már leányok is jöttek. Ez fog neked tetszeni! Gyalog és biciklivel is mentünk, de hogyan? Elmentem egy darabig vele, aztán leraktam az árokba és ballagtam tovább. Amikor odaért a társam ő ült föl rá és ő tekert tovább, megelőzött és kezdtük elölről.

Három generáció

Fotó: Balogh Tamás

- A forradalom idején fiatal ember volt. Hogyan emlékezik vissza erre az időszakra?

- Húsz évesen elvittek katonának, ahol a két évnél pár nappal tovább voltam a forradalom miatt. Akkor is Veszprémben szolgáltam és akkor annyi diákot láttam, mint még soha.

Október 22-én szabadságra mentem, mert lakodalomba készültem. Az öröm helyett bánat ért, mert aznap éjjel meghalt az édesanyám, akivel este még beszélgettem. Nálunk akkor még se villany se rádió nem volt, ezért csak a laktanyában tudtam meg, hogy kitört a forradalom.

Az oroszok nagyon beleálltak, rengeteget lőttek a táborhelyükről, de hogy hová, azt soha nem tudtuk meg. Mi is állig fegyverben álltunk, de szerencsére senki ellen sem használtuk. Az első riadó után a csizmát csak tíz nap multán vethettem le. Izgalmas napok voltak. November 10-én szereltem le.