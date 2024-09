Színvonalas gyerek és felnőtt programok

Az esemény fő attrakciói közé tartozik az interaktív kamion, ahol a látogatók különböző technikai és játékelemekkel ismerkedhetnek meg, a szelfi automata, ami által mindenki megörökítheti a nap legvidámabb pillanatait. A kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt remek kikapcsolódást kínál a sportszer- és társasjáték kölcsönző, ahol mindenki találhat valami érdekeset, legyen szó egy jó társasjátékról vagy éppen egy szabadtéri sporteszközről. A vidám hangulatról továbbá egy hatalmas ugrálóvár gondoskodik, ahol a legkisebbek kedvükre ugrálhatnak és szórakozhatnak. Akik inkább a kihívásokat kedvelik, azoknak kihagyhatatlan a csocsóbajnokság, ahol a legügyesebb csapatok mérhetik össze tudásukat, és persze az arcfestő és csillámtetoválás standjainál is érdeklődhetnek azok, akik egy kicsit feldobnák a napjukat egy színes mintával. A környezetvédelem fontosságára is hangsúlyt fektetünk, ezért a "Mentsük meg a Földet" interaktív környezetvédelmi óriás társasjáték várja az érdeklődőket. Ez a játék különösen hasznos a gyermekek számára, hiszen játékos formában tanulhatnak a környezetvédelem fontosságáról, a fenntarthatóságról, és arról, hogy hogyan tehetnek ők is a bolygónk megóvásáért.

Fotó: DH

Dunaújvárosi olimpikonok, neves előadók

A nap folyamán nem maradunk színpadi programok nélkül sem. A dunaújvárosi olimpikonokkal folytatott beszélgetés során a látogatók 14 órától bepillantást nyerhetnek a versenyzők életébe, élményeikbe és kihívásaikba, amikkel az olimpiai játékokra való felkészülés során szembesültek. Az ilyen inspiráló történetek mindenkit arra ösztönözhetnek, hogy kövessék az álmaikat, és sose adják fel a céljaikat.

Az ország egyik legnépszerűbb humoros formációja, az Irigy Hónaljmirigy 16 órától lép színpadra. A koncert garantáltan jókedvet és nevetést hoz mindenki számára, hiszen az együttes fergeteges paródiáival és zenés előadásaival mindig mosolyt csal a közönség arcára.

Fotó: DH

Gasztrokaland

Az esemény alatt a street food standoknál ízletes ételek és italok várják a résztvevőket. A változatos kínálatban mindenki talál kedvére való falatot, legyen szó egy klasszikus hamburger menüről, egy frissítő limonádéról vagy éppen valami különleges desszertről.