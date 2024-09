Ingatlan árak 2024 Dunaújváros: mielőtt konkrét árakat írnánk, nézzük meg más településeket is.

Ingatlan árak 2024 Dunaújváros: nem csak az ár számít, az egyetem közelsége is vonzó tényező az albérlet keresők számára Fotó: DH

A fővárosi a duplája, szemben a dunaújvárosi ingatlan árakkal 2024-ben

A Rentingo.com legfrissebb albérletpiaci elemzése alapján megint emelkedtek a bérleti díjak az éves szerződések lejártával és az egyetemisták rohamával, júliusban a bérbeadók már a fővárosban átlagosan 245 ezer forintot is elkértek lakásukért a júniusi 239 ezer forintos díjhoz képest – írja az MTI. A kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy az áremelkedés nem egységes.

Az albérletkereső platform szerint a nyár végi áremelkedés nem olyan meglepő, mert az éves szerződések most jártak le, és a felsőoktatásba frissen felvett fiatalok is lakást keresnek az őszi tanévre. Négy hónapos csökkenés után a bérlők az eddigi 216 ezer helyett júliusra már átlagosan 219 ezer forint bérleti díjat ajánlottak. Emiatt az árolló 12 százalékosra nyílt a keresleti és kínálati oldal között. Februárban átlagban negyedmilliónál is többet kértek egy budapesti albérletért, az ingatlanárak pedig az égben vannak.

A vármegye székhelyek ingatlanpiacait nézve Debrecenben kell a legtöbb bérleti díjat fizetnie a bérlőknek: ebben a városban az átlagos albérleti lakbér áttörte a 200 ezres lélektani határt jelentő szintet, április közepén 220 ezer forint volt. Ezt követően az ingatlanpiac szerint Győr, Székesfehérvár és Veszprém következik a sorban 176–180 ezer forinttal, már ami a bérleti díjat illeti. A másik végletet képviseli Miskolc, Salgótarján és Békéscsaba albérletei, 90–100 ezer forintos bérleti díjjal – áll az ingatlan.com közleményében.

Albérlet keresése Dunaújvárosban gyerekkel, kisállattal szinte reménytelen

Albérlet árak Dunaújváros 2024: ezek a középmezőnyben foglalnak helyet. Az átlagos albérleti árak Dunaújvárosban 100.000-120.000 forint között vannak havonta, de mindezek mellett azért figyelembe kell venni azt is, hogy ezek kiegészülnek az ingatlan közös költségeivel – magyarázza Kertész András, a Kertész Ingatlan tulajdonosa.