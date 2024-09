Reggel 7 óra után hívott a Csoki barátom könnyes hangon,hogy meghalt a Mukli Pisti BARÁTUNK, ZENÉSZTÁRSUNK! Nem tagadom én is megkönnyeztem!! Rám maradt a szomorú feladat ,hogy a Ceka,a Váczi Laca,a Széles Miki,a Várkonyi Andris és a Katona Gyuri után, én írjak Rólad is nekrológot, egy rövidke megemlékezést, a tartalmas 82 évedről! Két hete beszéltem Veled telefonon!-- Elmentél a Ceka után Te is Pistikém!! Éveket muzsikáltunk együtt a Kohász Étteremben,a Hangulat Bárban ,a Békében!! Előtte bejártad fél Európát,sőt az Arab világban is muzsikáltál.szárazföldön,tengeri hajón!! Aztán a '70-s évek közepétől egymásra találtunk és a fentebb említett helyeken toltuk a talp alá valókat!! Csendes, halk szavú ,jó ember voltál! És egészen kiváló zenész! Konzervatóriumot végeztél és négy hangszeren ,Klarinét Saxofon, Fuvola, Hegedű, "A" kategóriás minősítésed volt! Nem véletlenül kaptad meg két éve, zenei tevékenységedért, a Dunaújvárosért kitüntetést!! Büszkék voltunk, vagyunk rád! Most már odafönt toljátok a Cekával az égi színpadon,odafent sír az a gyönyörű hangú hegedűd,ahogy eljátszottad,pl. a Gyöngyhalászt!!!!! Pihenj békében Társunk,Barátunk! Majd megyünk a Csokival és nyomjuk még, ne félj!!