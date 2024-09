A szeptember 12-én tartott eseményen minden 65 év feletti helyi lakos részt vehetett, akik számára felejthetetlen programokat kínáltak.

Az ercsiből érkező táncosok olyan nagy sikert arattak, hogy a közönség visszatapsolta őket és duplán adták elő a produkciójukat

Fotó: Laczkó Izabella

A rendezvény 10 órakor kezdődött a Kulcsi Szociális Intézmény Nap Háza Hold Udvarában kialakított helyszínen. Az eseményt Kaiserné Gödöny Erzsébet a szervező csapat vezetője nyitotta meg.

A házigazda Vidám Emberek Közössége meghívására nagyon sokan érkeztek a kulcsi rendezvényre

Fotó: Laczkó Izabella

– Mi minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni és - részben ezért is- hozzánk is szívesen jönnek a baráti nyugdíjas szervezetek. Így mi minden bálunkat széles baráti körben tarthatjuk, amely már önmagában is garantálja a jó hangulatot, nem is beszélve arról a sok pozitív körülményről amely a segítségünkre van. Mellettünk áll és támogatja céljainkat és munkánkat Jobb Gyula polgármester és az önkormányzat, a helyi rendezvényszervező, a falukarbantartócsapat, a szociális intézmény. Ebben az évben az önkormányzat azzal a kéréssel keresett meg, hogy a szokásos batyus bálunkat terjesszük ki és vonjuk be lehetőleg az összes nyugdíjast és ünnepeljük így az idősek napját Kulcson. Ennek a kérésnek örömmel tettünk eleget és boldogok voltunk, hogy ilyen sokan fogadták el a meghívásunkat- fejtette ki Erzsébet.

A jó hangulatot a fergeteges műsorok, a remek zenész és a rengeteg résztvevő garantálta

Fotó: Laczkó Izabella

A civilvezető után Jobb Gyula, a település polgármestere köszöntötte a vendégeket és a kulcsi időseket.

– Büszke vagyok a mai rendezvényünkre és köszönöm a szervezők, közreműködők és a házigazda Vidám Emberek Közösségének munkáját. Nem tudom elégszer hangsúlyozni az idősek nélkülözhetetlen szerepét a mai társadalom számára. Mindannyiunk számára példaként szolgálnak tapasztalataikkal, kiállásukkal és szeretettel és tisztelettel köszöntök minden 65 év feletti falumbelit – mondta el Jobb Gyula.

A hangulatot Steinmann György, a régió egyik közkedvelt zenésze alapozta meg, aki fergeteges előadással szórakoztatta a közönséget. Az esemény főszereplői azonban a Vidám Emberek Közössége és a meghívott nyugdíjas klubok voltak, akik fergeteges, vidám műsorral lepték meg a jelenlévőket.

Fellépésével szórakoztatott a Darázsderék elnevezésű martonvásári nyugdíjas csapat is

Fotó: Laczkó Izabella

A mulatság batyus jellegű volt, azonban a szervezők ásványvízzel és szendvicsekkel is kedveskedtek a vendégeknek, hogy mindenki komfortosan élvezhesse a napot. A tombola is nagy sikert aratott, sokan értékes nyereményekkel térhettek haza, de az ajándékozás itt nem ért véget: minden kulcsi résztvevő egy kis emléktárgyat is kapott a szervezőktől.