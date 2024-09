Az önkormányzat idén is díjazza azt a személyt, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában. A díj elhunyt személynek, posztumusz elismerésként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. Az önkormányzatnál szintén várják a városlakó polgárok javaslatait a Dunaújváros Egészségügyéért díj odaítélésével kapcsolatban. A közgyűlés minden esztendőben átadja ezt az elismerést. A díjat a város egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosnak, közép- és felsőfokú képesítéssel rendelkező, egészségügyben dolgozó személynek vagy kollektívának, magángyakorlat részeként egészségügyi feladatokat ellátó orvosnak ítélheti oda. Az elismerés posztumusz díjként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet a szociális munka tekintetében szeptember 20-ig, az egészségügyi munka elismeréséért szeptember 30-ig. A javaslatokat a polgármesterhez kell eljuttatni írásban.