Ehhez eszközök lehetnek a mesék. Mert miről is szólnak a mesék? Elsősorban arról, hogy a jók elnyerik jutalmukat, és gonoszok megbűnhődnek. Hogy a tehetségnek, a hűségnek, a kitartásnak jutalma van. Hogy előrébb jár, aki önzetlen, mint az, aki átgázol mindenen és mindenkin. Ezeket meséljük gyermekeinknek, s az ebben való remény és hit minden kisgyermekben benne van... Aztán felnőve, gyakorta hiába várjuk a csodát, mert a csoda nem következik be….

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

- Nem lehetett könnyű élete, igaz? - próbálom megfejteni Herczeg Attila motivációját.

- A küzdelmek mindig nemesítik a lelket. Én azt mondom, hogy soha nem cserélnék senkivel, mert ahova eljutottam a munkám, a jellemfejlődésem révén az egy olyan szép világ, amit meg szeretnék osztani az emberekkel.

- De nem válaszolt a kérdésemre…. Én hiszek abban, hogy aki tudja, milyen az árnyékos oldalon lenni, aki maga is megtapasztalta a lelkében a nehézségeket, a küzdelmet, a lemondást, a fájdalmat, az tud valójában visszaadni. A napos oldalról senki nem tudja beleélni magát abba, hogy milyen, hogyha nincs, vagy hogyha valaki el van veszve egy kicsit a világban….

- A szüleim elég életrevalóan neveltek, mindig munkát és örömet is adtak, így egy nagyon szép egyensúlyt hoztak létre bennem. Talán azt tudom mondani, hogy a nehézségeket az életemben a jóindulatomból és a hiszékenységemből adódtak. Alapjában véve minden emberben a pozitív dolgokat látom, és ez sajnos nem mindig van így a valóságban, így néhányuk miatt ez bennem csalódást okozott. Mindezek mellett sok-sok olyan emberrel is találkoztam, így például Böjte Csaba szerzetessel, akiktől rengeteget tanultam a küzdelmekről. Végigjártam Böjte Csaba intézményeit Erdélyben, s megtapasztaltam a szegénységet, és azt is, hogy milyen gazdag lelkek születhetnek a szegénységből, a szenvedésből is.

- Mivel foglalkozik?

- Villamosmérnök vagyok, de jelenleg rendszerszervezőként dolgozom. A szakmámnak köszönhető például a most látott bábjáték, aminek a teljes mechanikáját én építettem. Én terveztem,amikhez kellett kivitelezőket kerestem, de az utolsó csavarig én raktam össze ezt a bábjátékot. A mozgatást végző programot, sőt még a hangvágásokat is én készítettem. Most működött először igazán tökéletesen ez a rendszer. Nagyon-nagyon örülök, hogy a gyerekek tudták élvezni a munkám eredményét, és remélem, tetszett mindenkinek.