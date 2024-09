Éppen nemrégiben, szeptember elején avatták az emléktáblát a Horgásztanya falán, amely annak a társadalmi összefogásnak állít emléket, amivel a nyáron felújították az épület környékét. Ha az idei árvíz is elérte volna a rekordnagyságú 2013-as szintjét, akkor komoly károkat okozott volna az irodákban, a rendezvényhelyiségben, a halőri irodában és a gondnok szolgálati lakásában is, de szerencsére tetőzéskor durván éppen ezek küszöbéig ért fel a víz. Ez elegendő volt ahhoz, hogy a fent említettek megússzák a károkat, azonban a frissen fektetett, vadonatúj térkövezés is víz alatt állt az áradáskor. Az ár visszahúzódásakor kiderült, a kivitelező kiváló munkát végzett, a víz ugyan kimosta a vizet a kövek közül, azonban azok gyönyörűen a helyükön maradtak, úgy tűnik, komolyabb kárt nem okozott az árvíz bennük.

A biztonság kedvéért egyelőre még lezárva tartják a Horgásztanya parkolóját, nehogy a járművek súlya a felázott talajba döngölje a térkövet.

Mindezek ellenére azért bőven akad áradás utáni teendő a kikötő környékén, ugyanis az úgynevezett „szekrényes” épület már nem járt ilyen szerencsével. Ugyan a kiáradt víz magasságától még védve volt a bejáratnál felhalmozott homokzsákoknak köszönhetően, azonban a vízoszlop nyomásának már nem, a fizika most is uralta a helyzetet, a kapilláris elvet követve a betonpadlózat repedésein, belülről tört föl a víz. Hiába állnak magas lábakon a szekrények, amelyekben a horgászok a felszereléseiket és egyéb dolgaikat tartják, a vízszint ennél magasabb volt, és éppen a szellőzőlyukak fölé ért. Csütörtökön reggel ismét önkéntesek gyűltek össze a Horgásztanyánál és elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Miután minden helyről, ahová a víz elért, az iszapot eltávolítják, ezeket a helyeket fertőtleníteniük is kell.

Klór­meszet oldanak fel, és ezt permetezik ki az érintett területekre. De nyilván olyan koncentrációban, hogy az élővilágban ne tegyen kárt, ne folyjon rá fűre, fára, bokorra, zöldterületre, csak oda kerüljön, ahová feltétlenül muszáj. Az ár visszahúzódása után elkezdték a stégek, a sólyapálya visszaállítását is, visszaszerelik a villanymotorokat rájuk, és hamarosan helyreállhat a régi rend.