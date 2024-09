Kati néni 1934-ben született Pusztaszabolcson. Egy nővérével és kishúgával cseperedett fel a Fejér vármegyei településen. Sajnos édesapjuk a második világháborúból nem tért haza, így Kati néni már egészen fiatalon dolgozni kezdett. Az épülő Sztálinvárosban, az Utasellátóban kapott munkát. Itt ismerte meg későbbi férjét is, akivel a Vörösmarty utcában kaptak lakást. Két gyermekük született, Katalin és László, de velük élt a férje első házasságából született gyermek, Sándor is. A Technikum városrészben laktak, és miután az apróságok már nagyobbak lettek, Kati néni a vasműben helyezkedett el. Példásan, alázattal végezte kisegítő küldönci feladatait, amelyért többször is elismerést kapott feletteseitől. 1986-ban aztán nyugdíjba ment.

Fotó: Laczkó Izabela

A szépkorú a korához képest rendkívül aktív, szellemileg friss, ami minden bizonnyal a genetikának is köszönhető, ugyanis édesanyja 96 éves korában hunyt el, nővére pedig idén májusban töltötte be a 92. életévét. Főz, mos, takarít, boltba jár, a mai napig ő készíti el a családnak a baracklekvárt, de csalamádét is elrak. A családi összejövetelek elmaradhatatlan eleme a "dédi" sós sütije. Vidám és jó humorú, hamar kapcsol, ha poénról van szó, és mindig van egy-két kedves szava az emberekhez, ezért is szeretik őt a lépcsőházi szomszédok, a környéken lakók. Szeret tévézni is, elsősorban sorozatokat néz szívesen. A végére hagytuk a legfontosabb dolgot, mégpedig az erős, gondoskodó családi köteléket, amely a mindennapokat jellemzi. Kati néni öt fiú unokával és nyolc dédunokával büszkélkedhet. Gyakran szerveznek közös programokat, családi nagy találkozókat is. Ez a szeretettel teli összetartás pedig egy olyan biztos pontot, támaszt jelenthet az életben, amellyel nemcsak az örömökben osztozhatnak, hanem a legnehezebb időszakot is átvészelhetik.

A kilencvenedik születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Barta Endre alpolgármester köszöntötte őt, s adta át az önkormányzat, illetve a kormány ajándékát (minden magyar polgár, aki betölti a 90. életévét, 90 ezer forint juttatásban részesül az államtól).