Világhírű orgonaművészek közös koncertje – október 2.

Október 2-án a Szent István Király Templom lélegzetelállító orgonakoncertnek ad otthont, ahol két elismert orgonaművész, Kővári Péter és Lengyel Zoltán közös fellépésével kápráztatja el a közönséget. Kővári Péter, a Tihanyi Bencés Apátság zeneigazgatója, világszerte elismert zenész, akinek játékát mély spiritualitás és szakmai kiválóság jellemzi. Mellett áll Lengyel Zoltán, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett művész, aki a barokk és romantikus mesterművek értő tolmácsolója. Ez a közös koncert minden bizonnyal felejthetetlen élményt nyújt azok számára, akik ellátogatnak a templomba ezen a különleges estén.

Zenei csemege a Glória Kamarakórussal – október 23.

Október 23-án ismét különleges eseményre várja a közönséget a Szent István Király Templom, ahol a Glória Kamarakórus lép fel Mihály Péter Máté karnagy vezényletével. A koncert során nemcsak a hagyományos kórusművek csendülnek fel, hanem Mihály Péter saját szerzeményei is megszólalnak, orgonakísérettel. A kórus és az orgona lenyűgöző összhangja, valamint a templom impozáns atmoszférája olyan zenei utazást kínál, amely felér egy lélekemelő ünnepléssel. A koncert valóban egyedi és megismételhetetlen élménynek ígérkezik, amely kihagyhatatlan azok számára, akik szeretik a szakrális zenei hagyományokat.

Rácalmás hangja élőben – október 27.

Az október 27-i esemény nemcsak egy koncert, hanem egy történelmi pillanat is a helyi közösség számára. Ezen a napon 10:04 perctől a Magyar Katolikus és Kossuth Rádió élőben közvetíti a Rácalmási Glória Kamarakórus, az Ercsi Cantus Domino Kórus és a Perkátai Vox Caritatis Kórus közös fellépését. A műsor különlegességét nemcsak a résztvevő művészek adnak, hanem a templom frissen felújított orgonája is, amely a 2022-es tűzvész okozta károk helyreállítása után most először szólal meg. Az orgona újraszentelése és felújítása Rácalmás egyik legjelentősebb egyházi eseménye volt az elmúlt években, és a rádióhallgatók most országszerte élvezhetik ennek eredményét. Ez a koncert egyben a közösség, a hagyomány és a zene ünnepe is, amit kár lenne kihagyni.