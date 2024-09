Vuk, Hú, Kele, Vahur, Lutra, Csí… ha ezeket az állatneveket megemlítem, bizonyára sokaknak eszébe jut, ki is alkotta meg őket- írja a hallgatomagazin.hu is. Fekete István a huszadik századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója. Műveiben olyan érzékletesen, aprólékosan és szeretettel mutatja be a természetet, az állat- és növényvilágot és az élet körforgását, mint senki más a hazai írói palettán. A szerző állatregényeiben ír az elmúlásról, lefesti a vadászatot és az elengedést is, ugyanakkor gyönyörködtet is képszerű leírásokkal és kreatív állatnevekkel, a természet rendjének egyfajta misztikumként való bemutatásával kápráztat el. A regényekben Fekete István szemüvegén keresztül láthatjuk és megérthetjük, hogy a természet és az evolúció egy évszázados, ősi rend, amely egyfolytában megújul, közben mégis állandó marad. Az olvasóközönség egy jelentős részének véleménye szerint Fekete István Vuk című műve alighanem a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hiszen ha még sokan nem is olvasták, de az 1981-es Dargay Attila által rajzolt és rendezett rajzfilmet biztosan mindenki ismeri.

Péter és az önkormányzat jóvoltából Fekete István számos hőse és műve elevenedik meg az iskola előtti falakon Fotó: RJ

A kulcsi iskola a 2005/2006-os tanévben vette fel a jeles író nevét. A megnövekedett tanulólétszám miatt a kulcsi oktatási intézményben szükségessé vált a felújítás és bővítés. Ennek köszönhetően mintegy 1 milliárd 550 millió forint kormányzati támogatásból és további 25 millió forint helyi önkormányzati forrásból 2024. május 29-én átadták a 16 tantermes, impozáns megújult iskolát. Az átalakítások során mindkét utca felől parkolók is épültek, a Kossuth Lajos utcai bejárathoz kerekesszékes feljáróval kiegészítve. Az itt kialakított bejáratot alkotó támfal szürke építőanyag hangulatát varázsolta az iskolához méltóvá Páhi Péter. A színes falfestményeken megelevenedik többek között Csí, Hú, Lutra, Kele és Vuk figurája is, amellyel a gyerekek, szülők és pedagógusok mindennap találkozhatnak.

Péter szemüvegén keresztül látni Fekete István hőseit remek élmény, gyereknek és felnőttnek egyaránt. Míg a gyerekekben kíváncsiságot kelt, addig a felnőtteben nosztalgiát. Ha ön még nem látta az iskolai festményfalat érdemes arra sétálni, szeretettel ajánljuk mindenkinek.