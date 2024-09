A részletekről Lászlóné Orsi szülő, fő szervező adott telefonos tájékoztatást, valamint Tüke László Pusztaszabolcs hamarosan hivatalba lépő, megválasztott polgármestere is beszélt a program fontosságáról

– Az első ilyen rendezvény már korábban a covid időszak előtt megvalósult az általános iskolával. Akkor vetődött fel a gondolat, hogy hazai környezetben is szükséges lehet, mert itt is vannak különböző fogyatékkal élő, vagy együtt dolgozó emberek. Minél kisebb korban elkezdjük a gyerekek felé kivetíteni, akkor sokkal jobban hat rájuk, meg mindenkire. Tehát az integrációt könnyeben elfogadják. A gyereke testközelből megtapasztalhatják a különböző sérülések miként befolyásolhatják az életminőséget és ezzel hogyan lehet a közösségi életben boldogulni. Hogyan élik meg mindennapjaikat. A több helyszínen folynak majd az események mind az általános és mind a középiskolában. Gyakorlati bemutatókkal és egyéb például pszichológussal vezetett beszélgetéssel keresztül ismerkedhetnek meg a gyereke a megváltozott képességekkel. Többféle eszköz bevonásával és azok kipróbálhatóságával próbáljuk színesíteni az ismeretanyagot. Lesz braille írógép a vakok intézetének segítségével. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatban a rákellenes liga innen Pusztaszabolcsról is hozzájárult a rendezvényünkhöz. Ők a szűrésekre hívják fel a figyelmet, illetve hoznak egy ambu babához hasonló bábut, amin a mell implantátum figyelhető meg. A dunaújvárosi vöröskereszttől Feth Katalinék fognak érkezni az újraélesztés ismertetésére, gyakorlására, Lesz pszichológiai érzékenyítés az iskolai pszichológus segítségével. A kicsikhez pedig a Dunaújvárosi Jószolgálati otthonból érkeznek majd a bentlakásos emberek, akik a gyerekekkel összekapcsolt közös programokban vesznek részt. Jeltolmácsi is érkezik. A rendezvény megkoronázását, lezárását Agárdi Szilvia fellépése jelenti – hallottuk az előzetesben.

– Egy egészséges szemléletre való nevelés a fő célja a programnak – tette hozzá Tüke László Pusztaszabolcs frissen megválasztott polgármestere, a program kapcsolattartója az általános iskola részéről. A fogyatékkal élők is ugyanolyan emberek, mint az egészséges társaik. Amikor valaki rendelkezik valamilyen sérüléssel, attól még képes lehet teljes értékű életet élni. Ezt szeretnénk ismertetni, elfogadtatni a gyerekekkel.