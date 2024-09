A büszke és boldog édesapával, Bukor Attilával beszéltünk csütörtökön reggel arról, miért a Junior Európa-bajnokságot választották a két rangos megmérettetés közül, hogyan viselte Kiara a több ezer kilométeres utat az olaszországi Szardínia szigetéig, a 12 órás komp utat, valamint ló és lovasa hogyan akklimatizálódott a tengerparti körülményekhez, a magas páratartalomhoz, hiszen ezek mind-mind erősen befolyásolja a versenyzőket.

Előszállási lovas lány: Bukor Barbara és lova egy korábbi fotón

Fotó: Bukor Barbara Fb-oldala

- Barbinak életkoránál fogva ez az utolsó lehetősége arra, hogy Junior Európa Bajnokságon induljon, illetve ha holnap (szeptember 27-én, pénteken - a szerk.) sikeresen teljesíti az Eb 120 kilométeres versenytávját, akkor azzal - bármilyen eredményt ér is el -

automatikusan kvalifikálja magát a jövő évben megrendezésre kerülő világbajnokságra.

A másik megmérettetés, a Fiatal Lovak Világbajnoksága teljesíthető lesz később is, hiszen nyolcéves lova - ami ott az elvárás - bármikor lehet majd a jövőben is. Ami szintén jó érzés az Eb-n való szereplés esetében, hogy most így 5 fővel teljes lett a magyar csapat - mondta Bukor Attila, aki néhány napja már kint van az előszállási "különítménnyel", valamint a magyar csapat tagjaival a szardíniai Arborea-ban, teljes erejével segíti a felkészülést, minden tőle telhetőt megtesz, Barbarát és Kiarát a lehető legjobb formában tartsa.

- Nagyon megerőltető volt az út és az itteni körülmények is próbára teszik a lovat - hangsúlyozta Attila. - Múlt pénteken fél 7-kor indultunk, Győrben megálltunk, ott találkoztunk az egyik csapattárssal, aztán több mint 1300 kilométer következett Olaszországba, Pisa-ig.

Többször meg kellett állni, a lovat is átmozgatni, különben nem bírta volna a hosszú utat

a szállító járműben. Szombaton Pisa-ban aludtunk, aztán vasárnap este 22.30-kor indult a komp Livornóból. Hiába foglaltunk kabint, szinte semmit nem tudtam aludni, annyira aggódtam a ló miatt, Kiarát ugyanis a fedélközben magára kellett hagyunk. Soha nem utazott még se hajón, se kompon, és féltem attól, hogy mi lesz vele,

sötétben, egyedül, a legkisebb mozgás nélkül, kikötve 12 órán át

... Egy örökkévalóságnak tűnt, mire végre partot értünk Szardínia északi partján, Olbia kikötőjében. Onnan még 180 kilométert kellett megtennünk idáig, Arboreáig, a Junior Eb helyszínéig. Hétfőn megérkeztünk, de csak kedden tudtuk elfoglalni az istálót. A csapat azóta több átmozgató edzésen vett részt - foglalta össze Bukor Attila az utat. A folytatásban elmondta: