Talán túlságosan is elbizakodottnak tűnhet a felcím, pedig nagyon is közel áll az igazsághoz. Csütörtöki árvízi bejárásunk alkalmával magunk is meggyőződhettünk róla, hogy cseppet sem becsülik le a veszélyt a kisapostagiak és segítőik, mert hogy ezen a napon is teljes társadalmi összefogással dolgoztak a védelem bástyáin.

A kikötői stégen nem lefelé kell menni, hanem felfelé kell kapaszkodni lassan, olyan magas a víz

Fotó: Horváth László

Rengeteg hivatásos és önkéntes katasztrófavédővel találkoztunk. Gőzerővel lapátoltak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai is és komoly erőforrásokat vetettek be az állatvédők is. Utóbbiaknál muszáj megemlíteni, mennyire fontos árvíz idején az állatokra is odafigyelni, hiszen nem csak az emberek és értékeik vannak veszélyben árvíz idején. Az állatok még kiszolgáltatottabbak, főleg, ha esetleg lánccal megkötött, például egy udvari kutyáról beszélünk. Tehát csütörtökön is szorgos kezek rakták a zsákokat. Ki tudja hány ezer töltődik naponta. Nagy Attila Kisapostag polgármestere az ebédeltetésnél elmondta, igazán jól állnak a védekezéssel. Minden olyan veszélyeztetett helyen megtették a szükséges lépéseket, ahol számításaik szerint gondot okozhat az áradás. Ezen a napon is rendkívüli összefogás jellemzi a védekezést. Nem győzi hangsúlyozni, milyen jó érzés, amikor ilyen sok ember áll melléjük és segíti a munkálatokat, vagy éppen más, a védekezésben ugyanolyan fontos feladatokat. Ennél a résznél külön kiemelte az önkormányzati munkatársait, akik nélkül nem menne ilyen flottul a sok tennivaló.

Homokzsákokkal védik a Bárka vendéglőt

Fotó: Horváth László

Csütörtökön az áradás már elöntötte a Baracs területéhez tartozó Bárka vendéglő mögötti parkolót. A várakozni tilos tábla is „fuldoklik” a magas vízben. A jachtkikötő stégbejárata nem lefelé vezet, mint a normális vízszintnél, hanem felfelé kell kapaszkodni, ha esetleg eléggé elvetemült hozzá az ember, hogy rámerészkedjen. Szintén jóval magasabb a vízállás a Rakodóhoz vezető út mellett. Egészen benyúlik a község mélyebben fekvő szívébe a felnőtt kondiparkig. A rakodóhoz vezető utat egyébként már lezárták. Arra járművel nem lehet közlekedni. Megfontolandó még gyalog is, mivel több helyen már átfolyások vannak.