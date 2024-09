Idén harmadik alkalommal került megrendezésre Magyarországon a Deloitte Private üzleti mentorprogramja, mely a kiválóan vezetett magánvállalkozások munkáját ismeri el. A mentorprogramjában olyan sikeres magyar tulajdonú és irányítású vállalkozások vehetnek részt, amelyek – egyéb feltételek mellett – legalább 20 millió euró éves árbevétellel és több mint 50 foglalkoztatott munkavállalóval rendelkeznek.

Vajda Attila ügyvezető, Kozmáné dr. Kiss Julianna gazdasági igazgató, Likker Fruzsina CFO asszisztens, dr. Kóka Gábor Deloitte Private vezető partner

Fotó: MIHALY ZOLTAN

A pályázatban vizsgált szempontokban idén hangsúlyosan jelent meg a fenntartható termelés, a zöldszemlélet erősítése, ami egybeesik a Vajda-Papír stratégiájával is. „Vállalatunk ipari termelő vállalatként elsőként adta ki az eddigi környezetvédelmi intézkedéseket és a vállalásokat is tartalmazó környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási ESG jelentését (Environment, Social, Governance), amely ambiciózus vállalásokat is tartalmaz a következő évekre a fenntarthatóság terén. Vállaltuk, hogy 2030-ig 20 százalékkal csökkentjük vízfogyasztásunkat, 50 százalékkal növeljük a megújuló energiák használatát és 2050-re működésünk karbonsemlegessé válik” – mondta Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezetője.

Vajda Attila hozzátette: a Best Managed Comapanies minősítés elnyerése az ambiciózus stratégiánk mellett elismerése az eddigi vállalatirányítási döntéseinknek is, annak, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottunk arra, hogy a higiéniai papír gyártása és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. A környezetvédelmi lépések mellett a menedzsment nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók folyamatos képzésére és a legújabb technológiákat is ismerő utánpótlás biztosítására is.

A Vajda-Papír 25 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának 60 százaléka exportra megy. A cégcsoport 2013-ban Norvégiában is piacra lépett, az ottani gyárukban több mint 130 munkavállalót foglalkoztatnak. A cég hazai konszolidált forgalma 2023-ban meghaladta a 88 milliárd forintot, a norvégiai leányvállalaté pedig 17 milliárd forintot tett ki, így a csoport 105 milliárd forintos éves konszolidált árbevétele 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.