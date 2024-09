2012-ben egy álmos falusi estén kezdődött minden. Szabóné Márfy Zsuzsi, egy helyi lakos, a szokásos futása után a faluház előtt megállt egy pillanatra, amikor meghallotta az onnan kiszűrődő vidám zenét. Benézett az ajtón, és ott talált rá egy maroknyi lelkes csapara, akik éppen együtt aerobikoztak. Az edző, Simon Andi vezetésével, már egy formálódó közösség voltak. Zsuzsi csatlakozott, és azóta megváltozott az élete. Két évig követték Andi irányítását, ám amikor Andi elköltözött Budapestre, a közösség ott állt edző nélkül. Ekkor Kiss Csaba, az egykori polgármester, felajánlotta a faluház termét, hogy folytassák a mozgást saját szervezésben. Zsuzsi természetesen átvette a csoport vezetését, és megkezdődött egy új korszak.

Gyakran edzenek szabadban is, de már nagyon várják, hogy visszatérhessenek a faluházba

Fotó: Laczkó Izabella

Ez a kis csapat, amely kezdetben kickbox-aerobikot gyakorolt, azóta is minden héten összegyűlik, hogy együtt eddzenek. Az évek alatt sok minden változott: a közösség nőtt, a mozgásforma fejlődött, Zsuzsi pedig részt vett a cardio kickbox tréneri képzésen, hogy még szakszerűbb edzéseket tarthasson. A kezdeti lelkesedés nem apadt el, sőt, egyre több embert vonzott a faluból.

A közösségük azonban több mint egyszerű edzőcsapat. Az edzések egyfajta közös kikapcsolódássá váltak, ahol a mozgás mellett a barátságok is egyre szorosabbá fonódtak. Egy olyan kis faluban, mint Kulcs, ahol az emberek mindennapjai összefonódnak, hatalmas értéke van egy ilyen közösségeknek. Az edzéseken részt vevők között vannak gyerekek és idősebbek is – minden korosztály megtalálja a maga helyét. Az egyik legfiatalabb résztvevő például mindössze háromévesen kezdte, most pedig már 11 éves, és még mindig velük mozog.

Ez a mozgásforma minden korosztálynak megfelelő, a csapat gyakran megy különféle rendezvényekre fellépni

Fotó: Laczkó Izabella

Az elmúlt tíz év alatt a csoport hagyománnyá tette az augusztusi évforduló megünneplését. Idén egy családos grillezést tartottak, ahol gyerekek, férjek és párok is részt vettek. A jókedvű eseményen természetesen volt torta is, sőt, a csapattagok meglepték Zsuzsit egy egyedi törölközővel, amelyen már a közösség saját logója szerepelt. Ez a tíz év nem csupán a sport és a mozgás szeretetéről szólt, hanem arról is, hogyan válik egy kisebb csapat idővel egy nagyobb családdá.