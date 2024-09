Nagy dolgokra nem mindenki képes. De kis dolgokat nagy szeretettel bármelyikünk megtehet.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke Teréz anya ezen gondolatával indította útjára idén ezt a civil kezdeményezést.

Terekiné Rendes Éva, Bükki Miklós, dr. Mészáros Lajos

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dunaújvárosban a véradó állomáson több ismerőssel is találkoztunk, akik önkéntes véradóként évtizedek óta teszik ezt.

Bükki Miklós, a Jövő Új - Városáért Egyesület elnöke, aki helyben maga is szervezője ennek a kampánynak – sokszoros véradóként – elmondta, hogy mind magánemberként, mind a civil szervezet vezetőjeként támogatandónak tartja ezt a széleskörű összefogást. Úgy érezte, hogy a szervezésen túl személyesen is itt kell, hogy legyen ezen a véradáson. A legfontosabb az, hogy segítsünk embertársainkon. Minden egyes véradásból, minden levett vérből három másik rászoruló emberen lehet segíteni. Minél több embert bíztat arra, hogy legyen véradó, mert mindig szükség van és lesz erre! Nem ma kezdte ezt, hiszen ahogy hozzátette, már a honvédségnél elkezdte, majd a munkahelyén a vasműben is, amikor lehetősége és ideje volt rá részt vett ezeken.

Bükki Miklós

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Rácalmási Polgári Egyesület elnöke, Terekiné Rendes Éva is rendszeres véradó, a már 30 éve rendszeresen teszi ezt.

Ő is fontosnak érezte azt, hogy részt vegyen ebben a civil kezdeményezésben. Elmondta, hogy amikor letelik a kivárási idő, a kötelező pár hét, ami két véradás között kell, hogy legyen az épp letelt. Ilyen esetekbe igyekszik újra jönni, most is egy ilyen helyzet van. Nagyon szívesen ad vért, mert ő adhat, és neki semmilyen fájdalmat, kellemetlenséget nem okoz maga a folyamat. Örül annak, hogy amikor a vérét „leadja”, mindig kap egy értesítést arról, hogy már fel is használták azt. Ilyenkor jó érzés tölti el, hogy jó helyre kerül a vére.

Terekiné Rendes Éva

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A véradóban találkoztunk dr. Mészáros Lajossal, a térség országgyűlési képviselőjével,

aki maga ugyan nem adhat vért, de fontosnak érezte, hogy eljöjjön és személyesen meggyőződhessen a civil összefogás eredményességéről. Nagyon fontosnak tartja orvosként is a véradást, hiszen maga a vér és a vérkészítmények pótolhatatlanok, azok másból nem állíthatók elő. Életmentőnek tekintendő mindenki, aki vért ad. A vérből emellett számtalan olyan gyógyszer készül, ami más alapanyagból nem állítható elő, úgyhogy létfontosságú. Elmondta, hogy nyáron jellemzően kevesebb a véradó, így nyár végére, ősz elejére lecsökkennek a vérkészletek. Úgyhogy nagyon fontos az időzítés is, hogy ez a civil kezdeményezés ősz elejére esett, így ez segít a gyógyításban, hogy időben rendelkezésre álljanak ezek a vérkészítmények.