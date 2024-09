Szeptember 21-e a magyar dráma napja, 1883-ban ezen a napon mutatták be Madách Imre Az ember tragédiája című művének színpadi változatát. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet arról számolt be, hogy erről az ünnepről is megemlékeztek a reintegráció jegyében. A büntetésüket töltők Madách művéből olvastak fel részleteket. A színjátszást és felolvasásokat magában foglaló intézeti programok méltán népszerűek a fogvatartottak körében, hiszen egy-egy karakter bőrébe bújva „kiszabadulhatnak” a fogva tartás légköréből.