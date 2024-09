Mint arról már hírt adtunk, a 2024/2025-ös tanév igazán különlegesnek számít a Dózsa-iskola életében, hiszen fennállásának 45. évfordulóját ünnepelheti az intézmény.

A Dózsa-iskola népes közössége töltötte meg a mozi előtti teret hétfőn délelőtt

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ez a jubileumi hangulat átöleli az egész tanévüket, és olyan programokkal készülnek, amelyre nemcsak a jelenlegi, hanem egykori tanítványaikat, kollégáikat is szeretettel várják.

Dózsa-iskola

Szárszó Lajos és Szabóné Vida Andrea, a Dózsa-iskola pedagógusai egy ötletes kezdeményezéssel álltak elő: szeptember 30-án, hétfőn délelőtt az iskola valamennyi diákja, vagyis mintegy hatszáz tanuló kivonult a mozi előtti térre, ahol a 45. születésnap apropóján egy 45 perces játékos-mozgásos órát tartott számukra Csapó Nóra fitness edző.

Csapó Nóra fitness edző mutatta a gyakorlatokat a gyerekeknek

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mozdulj Dózsa!

Mint azt Szárszó Lajos hírportálunknak elmondta, a dózsások a sport területén is jeleskednek, számos olimpikon nevelkedett, s bontogatta szárnyait iskolájukban, például Kárász Anna olimpiai, valamint négyszeres világ- és Európa-bajnok kajakos; Horváth Brigitta világbajnoki ezüstérmes, illetve a dunaújvárosi klubjával LEN Kupát és Európai Szuperkupát is nyert vízilabdázó; a jégkorong sportágban kiemelkedő karriert befutó Pavuk Attila és Gebei Péter; de fontos megemlíteni még a kiváló eredményeket elérő röplabdázókat is.