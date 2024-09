Az események sora az iskolagyűléssel kezdődött, ahol az intézmény minden tanulója összegyűlt, hogy kék-sárga iskolaszínekbe öltözve, zenével kísérve találkozzanak. Az összetartozás és a közösségi szellem ereje mindenkire átragadt, ahogy a csarnok megtelt élettel.

Egy mozgalmas pénteknek lehettünk tanúi szeptember 27-én, a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában, ahol az iskola közössége a Magyar Diáksport Napját ünnepelte Fotó: LI

Hegyesi Szilvia, a diákönkormányzatot patronáló pedagógus, elmondta, milyen jelentősége van ennek az eseménynek az iskolai életben: „Az iskolagyűlés mindig különleges pillanat. Az iskolánk diákjai az új vezetőket választották meg a diáktanács élére, és az új tanárokat is köszöntöttük. Ez egy fontos közösségi alkalom, ahol az egész iskolaközösség részt vett, és ahol valóban összetartozónak érezhettük magunkat.”

A nap fénypontja azonban a Magyar Diáksport Napja volt, amelynek keretében a helyben tevékenykedő sportegyesületek mutatkoztak be. Hat egyesület, köztük a DKSE röplabda és kajak-kenu szakosztálya, a DKKA kézilabdásai, és a Dunaújvárosi Futball Klub, a B-Cool Dance SE, Dömsöd - Kunszentmiklósi Darc Egyesületet segítségével a gyerekeket különböző sportokkal ismertették meg. A sportesemény fő szervezője Gróf Andrásné Erzsébet volt. A rendezvény céljáról Hegyesi Szilvia kifejtette: „A célunk az volt a Magyar Diáksport Nap megünneplésével, hogy a gyerekek találkozzanak a sportegyesületekkel, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy aktív tagjaivá váljanak ezeknek a közösségeknek. Fontos, hogy a sport és a mozgás életre szóló szokássá váljon.”

Az alsósok délután kapcsolódtak be a diáksport nap programjaiba, amikor kézilabda- és cheerleading-bemutatón vehettek részt. Tóthné Mess Erika, az iskola igazgatója hangsúlyozta, hogy a sport nem csak a testi egészség megőrzéséhez elengedhetetlen, hanem a tanulási képességeket is fejleszti: „A diáksport, a mozgás koordinációjával, a csapatmunkával és a közösségi szabályok betartásával mind olyan készségeket fejlesztenek, amelyek az iskolai teljesítményre is pozitívan hatnak.”

Ez a péntek nem csak a test, hanem a közösség erősítéséről is szólt. Az iskola diákjai egy emlékezetes napot zártak, amely remélhetőleg új lendületet ad majd a tanév további részében.