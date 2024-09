Ahogy korábban megírtuk Magyar Zoltán, a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a közösségi médiában úgy fogalmazott: „A gyár gyakorlatilag hónapok óta áll, és most már ki is fog ürülni” – fogalmazott a szakszervezeti elnök, majd az üzem jövőjével kapcsolatban hozzátette, mindenki szívből bizakodik abban, hogy újra lesz acélgyártás Dunaújvárosban, de a reménykedést sokaknál leküzdi a megélhetés kérdése. Azok, akik elérték a határaikat, felélték a tartalékaikat sok esetben más állás után kényszerülnek nézni, különösen igaz ez a fiatalabb kollégákra, akik szeretnének hitelt felvenni, házat vásárolni, családot alapítani, életet kezdeni. Azt még a szakszervezet sem látja pontosan, hogy az elmúlt fél év intézkedései hatására hányan hagyják ott az üzemet, de a létszámcsökkenés eddig is drasztikus volt. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartják reálisnak a cégvezetés által novemberre ígért újraindulást, elmondta, már sok mindent hallottak az elmúlt évben, ezért először garanciákat szeretnének látni, amiknek - a szakszervezeti elnök szerint - egyelőre nyoma sincs.