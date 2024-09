Elsőként a csapatverseny feladatsorainak megismerése és letisztázása zajlott, ahol a diákoknak nemzetközi csapatokban kellett a Nap égi útja és egy iránytű segítségével meghatározni, hogy a mágneses és a földrajzi égtájak mennyire különböznek. Ezt a következő napok során az elméleti, észlelési, planetáriumi és adatfeldolgozási fordulók véglegesítése követte, amelyekhez a magyar delegáció jelentős mértékben hozzájárult. A feladatsorok tesztelték a diákok elméleti ismereteit, feladatmegoldó képességét, gyakorlati problémamegoldó készségeit, égboltismeretét, valamint a csillagászat területén az általános megértésüket. Az idei év egy különleges kihívását adta a déli égbolt, amelyet a verseny előtti este először láthattak a magyar diákok.

A megoldásokat, mint minden évben, a helyi szervezők, és a csapatvezetők is kijavították, majd ahol a delegáció kevésnek ítélte meg a pontszámot, a moderáció keretein belül érvelhetett azokért. Ezzel a lehetőséggel a magyar küldöttség is gyakran és sikerrel élt. Kialakultak a végső pontok, majd meghatározták az éremhatárokat is, azonban nem pontszámban, csak arányszámban, így a csapatvezetők is a diákjaik érmeinek ismerete nélkül, hatalmas izgalmak közepette indulhattak a záróceremóniára.



A magyar eredmények a következők: Vári Gergely Péter, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős diákja aranyéremmel tért haza, Elekes Dorottya, a Fasori Evangélikus Gimnázium 11. osztályos tanulója ezüstéremmel, a két 11. osztályos tanuló, Milbik Csongor László, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumból, valamint Dobák Bálint, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból pedig bronzéremmel.

A magyar csapat további tagjai, Horváth Zsóka, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium végzős diákja, a csapatvezetők Dr. Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa és Dr. Dálya Gergely, a Genti Egyetem posztdoktor kutatója, megfigyelőként pedig Varga Vázsony, fizikus, korábbi aranyérmes diákolimpikon és Rózsahegyi Márton, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont projektmenedzsere segítette a csapatot.