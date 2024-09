Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem. Az őszi betakarítás és a vetés időszakának kellene most lennie a földeken. Hogyan áll a helyzet a Pentele Mezőgazdasági Zrt. területén? A kérdésre Lőcse Norbert agronómustól kértünk választ.

Munkagépekkel nem lehet most rámenni az átázott földre (nyáron készült fotónk illusztráció)

Fotó: LI

– A nyári aszály után nagyon jól jött ez az esős időszak. Van olyan területünk, ahol a száz millimétert is elérte a csapadék mennyisége. Újra feltöltődött a talaj felső szintje nedvességgel. Most nem tudunk gépekkel a földekre menni, ezért a napraforgó és a kukorica aratása még nem fejeződött be, de nincs belőle sok hátra.

A kukorica aratása még nem fejeződött be

Fotó: LI

- Kis csúszással, de el tudjuk végzeni az őszi talajelőkészítést és a búza, illetve az árpa vetését is - tette hozzá Lőcse Norbert.