Az évforduló egy rendhagyó kezdést is jelentett szeptember 2-án. A nagy diáklétszám miatt úgy szervezték meg a tanévnyitó ünnepséget, hogy az alsósokat hétfőn reggel 8 órakor köszöntötték az osztálytermeikben, míg a felsősöket 10 órára várták a Kultik moziba, ahogy a szülőket, egykori tanítványokat, kollégákat is.

A születésnapi ünnepélyen Molnár Attila, a Dózsa iskola felsős igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket, s számolt be iskolájuk sokszínűségéről a műsor során.

Pintér Tamás polgármester elismerően szólt a jubiláló iskoláról, az itt folyó oktató-nevelő munkáról és további sok sikert kívánt nekik.

Fotó: Ihász Martin

Bíró Éva Zsuzsanna, a Dózsa iskola igazgatónője a köszöntőjében vázolta, több változás is történt a nyári szünet alatt, így például az önkormányzat és a Hungast Csoport jóvoltából megújulhatott a konyha és az étkező; a tankerület nagyszabású beruházásával kicserélték a főelosztót; a szülők támogatásával pedig karbantartást végeztek a játszótéren. Az igazgatónő a jubileum alkalmából felidézte azt is, hogy 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben nyitotta meg kapuit iskolájuk, Borovszkyné Győr Zsuzsanna vezetésével. A tizenhét tantermes iskolában huszonhárom osztállyal, 713 gyermekkel és 40 tanárral kezdték meg az első tanévet. Dózsa György nevét 1987. március 26-án vette fel az intézmény, ekkor avatták fel az aulában Fodor Sándor dunaújvárosi szobrászművész Dózsa-portréját is. Mint azt Bíró Éva Zsuzsanna kiemelte, az elmúlt negyvenöt tanév során sok kiváló diák bontakoztathatta ki tehetségét iskolájukban, amely pedagógiai programjuk fontos részét is képezi. A tehetséggondozás- és a tehetségek felkarolása mellett ugyanilyen jelentőséggel bír az összefogás is, főként a rendezvényeik alkalmával. Azt szeretnék, hogy minden tanulójuk jó szívvel gondolhasson vissza az alma materre, amely mindig visszavárja őket. A jubileum apropóján különleges rendezvényekkel színesítik a tanévet, lesznek például játékos vetélkedők, felelevenítik a hagyományaikat, találkozóra hívják a volt kollégákat és diákokat, kiállítást is rendeznek.