- Ünnepélyes pillanatnak lehettünk tanúi, amire egy éve vártunk.

Baracs útfelújítás: Az álírásnál jelen volt Duka László műszaki ellenőr és Zsabka István építésvezető is

Baracs

- Egy olyan utat fogunk felújítani, ami rendkívül fontos. Az utóbbi tíz évben nőtte ki magát ez az út olyan fontossá, hogy szükségszerűvé vált a megújítás. Az utat nem tudjuk teljes egészében rendbe tenni, nagyjából 160-200 méter kimarad a beruházásból, de nagy része el fog készülni. A kimaradó rész később pótolva lesz. Karácsonyra talán hordót is guríthatunk. A szerződés értelmében egyébként január végéig kell elkészülni. Több kis utca is nyílik erről az útról, és a Baracsot Nagyvenyimmel összekötő út forgalma is megnőtt olyan mértékben, hogy elkerülhetetlenné vált a fejlesztés. Az építkezés mintegy száz millió forintot tesz ki. Ennek az a szépsége, hogy nem pusztán egy sima aszfaltozásról van szó, hanem egy olyan padka kerül kivitelezésre, ami térkővel burkolt. Tehát biztonsággal lehet lehúzódni. A kétoldali padkabővítéssel tesszük igazán biztonságossá, mind a járművel, mind a gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedők számára. A finanszírozásról: Európai Uniós támogatásból a Területi Operatív Program zsebből. Mi még talán az utolsók között vagyunk, akik ilyen szerencsében részesültünk. Önkormányzati részt nem kell hozzátennünk pillanatnyilag. Ami pályázati forrás rendelkezésre áll, abból meg tudjuk építeni – hallottuk a projekt részleteiben.

A kivitelezői felvonulás október első hetében elkezdődik, Várai Róbert polgármester kéri a lakosság és a terület felé közlekedők türelmét. Szerencsésebb elkerülni a várható forgalomkorlátozást és lehetőleg csak az ott lakók használják az építkezés alatt az útszakaszt.

