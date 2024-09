A Szent Pantaleon Kórház arról számolt be, hogy a Tudományos Bizottságuk e havi ülését szeptember 26-án tartották meg, amelyen az infektológiai és a neurológiai volt a fő téma. A rendezvényt dr. Kercsó Anca osztályvezető főorvos nyitotta meg. Az előadók közt volt dr. Kővágó Levente orvosigazgató főorvos is, aki olyan infekciókról, fertőző betegségekről beszélt, amik neurológiai, ideggyógyászati tüneteket okoznak. Sok munkatársuk kísérte figyelemmel a szakmai rendezvényt, amelynek végén feltehették a kérdéseiket is.