Népszerű a gyerekeknek szervezett horgász program

Fotó: Horváth László

Hasonlóan rekord számú nevezőről számolt be a sneci fogó verseny szervezője a Balu horgászbolt képviselője Kéri Balázs, aki elmondta, hogy ők második éve rendezik a versenyt. Nem a kifogott halakat eszik majd meg, azokat visszaengedik. Tehát ez a horgászat, mint sport népszerűsítéséről szól. Egyébként tavaly vették át a Duna Sportegyesület vezetését Kisapostagon. Ötszáz tagjuk van, melyben sok a fiatal is és a nyugdíjas korú is.

A riportok közben néha odalestünk a kondérok mellé is. Meglátogattuk a helyi civilszervezetek sátrait, „bekopogtunk” a baráti társaságokhoz és a már bizonyított profi versenyzőkhöz is. Köztük a tavalyi vándorkupa győzteshez, Zsigmond Károly Zsolthoz is, aki nagyon finomat főzött és arany minősítést ért el, de végül nem tudta megtartani a vándorkupát.

A rendezvényen nagy sikerrel zajlott vízi programként a sárkányhajó verseny is, Kisapostag és Dunaegyháza csapatok között. Korábban már kétszer összemérték tudásukat váltakozó sikerrel. 1:1. Az idén pedig a két futam során döntetlenre húzták be a hajókat, így jövőre dőlhet el az elsőség kérdése. A program a Dragon Steel SE csapatának támogatásával és segítségével valósulhatott meg.

A délidőt követően már elkészültek a halászlevek és kialakult a sneci fogó verseny sorrendje is, valamint díjakat, elismerő okleveleket vehettek át a sárkányhajós csapatok tagjai, továbbá a rendezvény segítői.

A halászléfőző versenyben bronz, ezüst és arany minősítéseket lehetett elérni. A zsűriben Bene Sándor, Németh József, Blaskó János és Márkli János, Kisapostag alpolgármestere ízlelte a leadott pályaműveket. Mint az értékelésben elhangzott az idei évre sokat fejlődött a helyi halászléfőző tudomány. Csak egy-két pontkülönbség döntött a helyezésekről és összességében ma itt mindenki nyert.